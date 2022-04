Espagne : Albares se rendra au Maroc en mai pour assister à la réunion de la coalition anti-Daech

La réunion, organisée à Marrakech par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, réunira de nombreux ministres qui composent la coalition.

Le secrétaire d’État des États-Unis, Anthony Blinken, devrait également participer à l’événement, comme l’a annoncé la sous-secrétaire d’État, Wendy Sherman, lors de sa récente visite à Rabat.

Bien qu’encore non confirmée, la présence du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et du haut représentant de l’UE pour la affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell, qui assisent régulièrement à ces réunions, est également attendue.

La coalition anti-Daech a été créée en 2014 dans le but de combattre et de vaincre l’organisation terroriste en Syrie et en Irak.

Les 79 États initialement intégrés à la coalition ont été rejoints en 2021 par de nouveaux membres avec la République centrafricaine, le Congo, la Mauritanie et le Yémen.

Après le succès de la première mission, en juin 2021, les membres de la coalition ont convenu de déplacer l’attention vers l’Afrique, en particulier dans la zone du Sahel, où les tensions n’ont fait que croître et où les terroristes islamistes contrôlent une grande partie du territoire.

Le ministère des Affaires étrangères n’a pas encore confirmé si les ministres Albares et Bourita profiteront de l’occasion pour tenir une réunion bilatérale, qui serait la première après que les relations Espagne-Maroc ont entamé une nouvelle étape suite au changement de position de l’Espagne sur le Sahara.