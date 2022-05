Taroudant-Ighrem : une caravane humanitaire, sportive et médicale au profit de la population locale

L’entreprise AXA Services Maroc (Centre d’expertise en relation client, situé à Rabat, des sociétés AXA France, AXA Assistance et Direct Assurance) via son association AXA Atout Cœur, prendra part, le 7 et 8 mai dans la région de Taroudant-Ighrem, à la caravane humanitaire, sportive et médicale organisée conjointement par l’Association Marocaine de la Légion d’Honneur et l’Association Marocaine Sport et Développement, présidée par la championne olympique Mme Nawal El Moutawakel.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’initiative s’inscrit sous le signe de la solidarité, du sport et de l’insertion sociale, et vise à apporter un soutien effectif à la population locale. Ainsi, près de 1431 élèves ainsi que les pensionnaires de 3 internats dans des douars avoisinant la ville de Taroudant, bénéficieront de multiples dons, d’activités et d’animations à caractère sportif, éducatif et environnemental. Plus concrètement, cette caravane permettra d’équiper une école et les 3 internats de plusieurs équipements essentiels : chauffe-eaux, systèmes de chauffage, systèmes de vidéosurveillance, téléviseurs et chaises.

AXA Services Maroc mobilisera ses collaborateurs bénévoles d’AXA Atout Cœur afin de participer sur le terrain à la réussite de la caravane.

Cette initiative illustre parfaitement la volonté d’AXA Services Maroc de renforcer davantage son engagement sociétal à travers des partenariats avec des associations à portée nationale ayant un impact local et durable.