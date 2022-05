Sage renouvelle sa marque pour refléter les nouveaux besoins de ses clients

Sage, leader des technologies comptables, financières, RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises donne un coup de frais à sa marque à partir d’aujourd’hui. Cette nouvelle identité est le symbole de son évolution, mais aussi le reflet des besoins changeants des petites et moyennes entreprises dans le monde.

L’évolution de la marque traduit l’ambition de Sage de proposer une nouvelle expérience à ses clients et à son écosystème.

Si les entreprises ont su faire preuve de résilience face à la crise, elles restent confrontées à de nombreux défis dans un contexte en perpétuel changement et doivent gérer une pression d’un nouveau genre. Elles ont besoin de s’appuyer sur des solutions leur permettant d’être sur tous les fronts. D’ailleurs, l’étude menée par Sage montre que 49% d’entre elles sont à la recherche de sociétés comme Sage pour simplifier les processus et leur donner un plus grand sentiment de contrôle.

Cath Keers, Chief Marketing Officer chez Sage, déclare : « C’est une période difficile pour les entreprises. Le renouvellement de notre marque traduit notre nouvelle approche des clients dans le monde entier : en éliminant la complexité, en offrant des informations pertinentes, et en créant de véritables interactions humaines. Depuis les débuts de Sage il y a 40 ans, nous sommes perçus comme une marque de confiance pour les entreprises. Cependant la façon dont nous les accompagnons a changé et cette évolution de marque nous permettra de refléter cela de manière cohérente sur tous nos marchés ».

Cette modernisation de la marque incarne le nouvel objectif de Sage : abattre les barrières pour permettre à chacun de s’épanouir. Cela commence par ses clients et un engagement à renforcer la confiance des PME en mettant l’accent sur la simplicité et la perspicacité, dans une approche humaine. Tout ceci afin de fluidifier les affaires et la vie de l’entreprise.

Ce nouveau “look and feel” comprend :

De nouveaux partenariats sportifs pour rassembler ses clients et ses communautés.

De nouveaux parcours et services technologiques innovants autour du “digital network”

Une nouvelle campagne publicitaire incarnée par des clients Sage.

Le Sage Membership : Toute personne ayant un abonnement au logiciel Sage aura automatiquement accès à tous les avantages des programmes “Sage Membership”, à commencer par la “Membership Masterclass” – qui se déroulera en mai et qui proposera des conférences et des articles des plus grands experts et pionniers du monde sur les grands défis des entreprises aujourd’hui. Basée sur les défis actuels de PME dans le monde, la saison 1 abordera la guerre des talents. Lancé d’abord au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, ce dispositif devrait, par la suite, voir le jour sur d’autres marchés.

De nouveaux parcours et services “Digital Network” : il s’agit de simplifier la gestion des entreprises grâce à une gamme de nouveaux services, notamment en donnant aux PME un accès aux outils essentiels de comptabilité directement via leur application bancaire ou leur navigateur Web. Sage Accounting and Compliance as a Service (ACaaS) sera lancé au Royaume-Uni en mai, et devrait ensuite être disponible dans les autres régions du Groupe.

De nouveaux partenariats : En tant que Supporter Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Sage, avec son partenaire Parthéna Consultants, devient fournisseur de logiciels de gestion auprès du comité France Rugby 2023. D’autres partenariats sportifs seront annoncés dans les mois à venir.

Sage a également investi 10 millions de livres sterling dans NewcastleGateshead Quays. Ce site appelé « The Sage » sera inauguré en 2024. Il s’agit d’une arène (Sage Arena) ou un centre d’exposition et de conférence (Sage ICC) pionnier. Ce site dernier cri a pour vocation de rassembler l’écosystème de Sage en présentant le meilleur de la région à un public international. Sage encouragera les entreprises locales et leurs clients à contribuer au développement et à l’exploitation du site et à bénéficier d’espaces de travail, d’un accès prioritaire et d’opportunités promotionnelles.

Steve Hare, PDG de Sage, a déclaré : « La nouvelle identité de marque reflète la simplicité, la fluidité et la confiance que Sage peut offrir à ses clients à travers ses solutions et ses conseils, afin qu’ils soient prêts à s’adapter et à prospérer dans un monde en constante évolution. Cette évolution repose sur des retours concrets recueillis auprès de nos clients, de nos collaborateurs et partenaires, et de la société. C’est un symbole de ce que nous représentons, des succès qui nous ont forgés, et une promesse pour les expériences que nous offrirons à l’avenir alors que nous construisons un réseau de confiance pour les entreprises. »

Cette modernisation comprend un nouveau territoire de marque, une nouvelle identité visuelle et verbale, et une stratégie de migration du portefeuille de produits. Les clients de Sage découvriront ces évolutions en ligne et dans les produits à partir d’aujourd’hui, le déploiement complet devant se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. La publicité hors domicile et la publicité télévisée débuteront en mai.