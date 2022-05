lancement de DONGFENG MOTORS MAROC

DONGFENG Automobile Corporation, le géant chinois de la construction de véhicules utilitaires, s’installe enfin au Maroc.

La marque DONGFENG est la première marque qui est bien connue dans l’industrie automobile en Chine, et se classe parmi les 500 meilleures marques parmi les plus célèbres du monde.

Inspiré par ses bases de Recherche et Développement (R&D) en Chine, en Suède et en Allemagne, et riche de son histoire de 46 ans, le groupe DONGFENG Automobile Corporation est devenu un leader de l’industrie automobile de pointe, en fournissant des modèles d’une puissance et d’une force inédites mais aussi dotés d’une grande d’innovation.

Sous Global Chinese Motors, le distributeur exclusif de la marque DONGFENG sur le Royaume, le groupe a des ambitions pour s’implanter dans les différentes régions et d’offrir au marché marocain une offre innovante, qualitative et compétitive.

Le premier showroom DONGFENG au Maroc se situe en plein centre du quartier industriel de Casablanca sise au 120 du boulevard la Grande Ceinture, Ain Sebâa.

Le complexe compte un showroom ainsi qu’une unité complète de Service Après-vente et Magasin de pièces de rechanges.

La marque s’est positionnée, pour sa phase de lancement au Maroc, dans le segment utilitaire et propose son « best seller » le camion CAPTAIN avec ses 03 modèles à plusieurs capacités de chargements et différents empattements, en plus des minibus.