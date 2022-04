Disty Technologies marque sa solidarité avec les enfants de l’Association Casablanca Renaissance en leur offrant une salle multimédia.

Mois de piété et de solidarité, Ramadan est une période durant laquelle les Marocains font plus que jamais preuve de partage et de compassion.

Et à cette occasion, Disty Technologies, acteur majeur de la distribution IT au Maroc, soutient l’Association Casablanca Renaissance, à but non lucratif, qui vient en aide aux enfants les plus défavorisés du monde rural, en équipant sa structure socio-pédagogique le Joyau Alia 2 d’une salle multimédia de 30 ordinateurs, 1 vidéoprojecteur et 1 Caméra pour visioconférence.

Par cette action Disty Technologies entend marquer sa solidarité et son implication dans le développement de sa communauté en venant en aide aux enfants de cette Association.

M. Younes El Himdy PDG de Disty Technologies a procédé à la remise de ce don aux enfants le 19 avril 2022 au siège de l’Association située à Had Soualem.

A cette occasion M. El Himdy a déclaré : « C’est avec beaucoup d’humilité que Disty Technologies fait don de ces équipements technologiques aux enfants de l’Association Casablanca Renaissance. C’est pour nous une manière de participer à la digitalisation et à la connectivité des enfants qui en ont le plus besoin et de leur permettre une plus grande ouverture sur le monde. »

Pour sa part Mme Amal Lebbar Présidente Fondatrice de l’Association a déclaré : « au nom des membres de l’Association, je remercie très vivement M. El Himdy PDG de Disty Technologies pour sa générosité et son implication dans le bien être des enfants, ces équipements technologiques permettront à nos enfants d’améliorer leurs compétences et contribueront à favoriser leur épanouissement. Je remercie également le personnel encadrant pour leur dévouement dans le travail quotidien accompli. »