Dé-jeûneurs : rester cohérent dans l’absurde

Le mois d’avril et sa fameuse incertitude climatique s’achève. Tu peux te découvrir de plus d’un fil. Les températures ne baisseront plus dans les mois qui viennent. Dimanche dernier, pour tuer l’ennui et la faim, tu as d’ailleurs rangé tous tes pulls et tes fringues d’hiver. Tu as tout mis dans des sacs avec des petits sachets de lavande. Les journées s’allongent. Le soleil se couche de plus en plus tard. Et toi aujourd’hui, tu trouves le temps particulièrement long. Cette semaine qui est enfin en train de se terminer t’a parue interminable. C’est tous les ans pareil d’ailleurs. Les derniers jours du mois de ramadan te semblent durer une éternité. Tout t’ennuie. Même Instagram ne te fait plus rêver du tout. C’est dire ! Ton Insta n’est plein que de photos de paysages paradisiaques et de photos d’assiettes ou de tables sublimement garnies. Et toi en ce moment, les stories de gens en vacances t’agacent et les stories de bouffe t’écœurent. Tu n’en peux plus de voir de la bouffe. C’est pendant ce mois d’abstinence que tu vois le…

