10 millions de véhicules produits depuis 1968

Mercredi 20 avril, usine de Mioveni (Roumanie), un Duster Extreme Gris Urbain tout juste sorti de la chaine de montage, prend la pose pour une photo commémorative et hautement symbolique. Il s’agit en effet du 10 millionième véhicule Dacia produit depuis la naissance de la marque.

Nombre cumulé de véhicules Dacia produits, en millions.

Dont :

2,6 millions de Dacia Sandero & Sandero Stepway, le véhicule le plus vendu aux particuliers en Europe depuis 2017

2,3 millions de Dacia 1300 (et variantes)

2,1 millions de Dacia Duster, le SUV le plus vendu aux clients particuliers en Europe depuis 2018

1,95 million de Dacia Logan et Logan MCV

« Nous sommes très fiers d’avoir franchi la barre symbolique de 10 millions de véhicules produits. Ce résultat témoigne de la réussite d’une vision pragmatique de l’automobile, centrée sur ce qui est réellement essentiel pour nos clients. Fort de ses expériences, Dacia va poursuivre sa croissance et continuera de proposer des véhicules attractifs et adaptés aux modes de vie de nos clients ».

Denis Le Vot, Directeur Général des marques Dacia & LADA

DACIA, UNE MARQUE qui poursuit sa croissance

Dacia a débuté l’assemblage de son tout premier véhicule, la Dacia 1100, en août 1968.

L’année suivante, le modèle iconique Dacia 1300 a donné naissance à toute une famille de dérivés (berline, break, coupé sportif, utilitaires). Resté en fabrication pendant 35 ans, il a fortement marqué le paysage automobile roumain.

La reprise de la marque par Renault Group en 1999 a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de Dacia.

Avec le lancement de Logan en 2004, Dacia devient un constructeur à vocation internationale et le rythme des ventes s’accélère. Dès 2005, Dacia ouvre une ligne de production hors de la Roumanie, à l’usine Somaca de Casablanca (Maroc).

La diversification de la gamme de modèles (Sandero, Duster…) et leurs succès immédiats rendent nécessaire l’extension soutenue des capacités de production :

inauguration d’une toute nouvelle usine dans la ville portuaire de Tanger (Maroc) en 2012,

ouverture en 2016 d’une ligne de production destinée exclusivement aux besoins du marché algérien à Oran,

lancement dès 2020 de la production de Spring, le premier véhicule 100 % électrique de Dacia à l’usine de Shyian en Chine.

Les véhicules Dacia sont aujourd’hui vendus dans 44 pays, principalement en Europe et dans le bassin méditerranéen.