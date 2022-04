Risques sismiques : à Driouch, on vit au rythme des secousses

Située entre Nador et Al Hoceïma au nord-est du pays, la petite province de Driouch vit, depuis janvier 2021, au rythme des secousses telluriques qui se produisent à une fréquence jamais enregistrée. En l’espace de 15 mois, la terre a tremblé plus de 10.000 fois sous les pieds des habitants de cette région montagneuse du Rif. C’est ce que révèle, Nacer Jabour, chef de division de l’Institut national de géophysique (ING) à TelQuel :“En moyenne, nous détectons entre 20 et 40 chocs sismiques toutes les 24 heures. C’est du jamais-vu au Maroc”. Pas plus tard que samedi 23 avril dernier, un nouveau séisme a été recensé par l’ING, à 2 h 30 du matin. La…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner