Vivo Energy Maroc repense avec Injaz Al-Maghrib la station-service du futur 

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, encourage l’innovation dans ses stations-service à travers l’Innovation Camp, un programme d’appui à l’entrepreneuriat à vocation éducative, en partenariat avec Injaz Al-Maghrib.

La compétition a permis à près de 43 étudiants issus d’universités marocaines, de travailler en équipes et de proposer des solutions pertinentes et pratiques en s’appuyant sur le Design Thinking. Ils sont invités à réfléchir à la problématique : Comment imaginez-vous la station-service de demain ?

« Nous sommes heureux d’associer la jeunesse universitaire marocaine, en vue de favoriser l’innovation dans nos stations-service. Notre mobilité énergétique et technologique est en pleine évolution. Passer de la station-service d’aujourd’hui à la station-service de demain est un changement inévitable. Au sein de Vivo Energy Maroc, nous sommes engagés à l’accompagner en repensant notre modèle à travers une innovation continue pour une expérience client améliorée » déclare Hind Mejjati Alami, Directrice Communication & RSE de Vivo Energy Maroc.

Vivo Energy Maroc encourage la participation de ses employés à ce programme de responsabilité sociale. Beaucoup se sont portés volontaires en vue d’accompagner les étudiants en faisant preuve d’une mobilisation exemplaire, au même titre que les équipes participantes. L’innovation Camp permet ainsi l’accompagnement de jeunes désirant s’initier à l’entrepreneuriat et au monde de l’entreprise.

« Grâce au partenariat de longue date avec Vivo Energy Maroc, l’Innovation Camp gagne en pertinence et compte atteindre encore plus de jeunes. Au-delà de la contribution matérielle, les collaborateurs de Vivo Energy Maroc se proposent comme bénévoles pour dispenser les programmes d’Injaz Al-Maghrib. Ce mécénat de compétences fait une différence et a un impact positif visible sur les jeunes étudiants et les milieux professionnels. », déclare Laila Mamou, Présidente d’Injaz Al-Maghrib.

Vivo Energy Maroc fait de l’éducation un axe majeur de son action citoyenne. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entreprenariat, l’entreprise contribue au développement personnel de ces jeunes en mettant en œuvre des mesures qui ont pour but d’inspirer, de soutenir et de dynamiser l’entrepreneuriat. En parallèle avec l’Innovation Camp, les collaborateurs de l’entreprise se portent volontaires chaque année pour accompagner de jeunes étudiants dans la création des Junior Entreprises, dans le cadre du Company Program. L’objectif est de participer à l’émergence des futurs acteurs économiques du pays.