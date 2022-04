Les meilleurs films de la saison sur les plus grands écrans dans le ciel 

Après que les stars du monde entier ont défilé le tapis rouge pour célébrer les meilleurs films lors de la 94e cérémonie des Oscars, les cinéphiles peuvent désormais visionner tous les films nominés lorsqu’ils voyagent avec Emirates.

Les passagers peuvent ainsi regarder le film « Coda », qui a reçu la récompense suprême des Oscars pour le meilleur long-métrage, ou « King Richard » avec Will Smith, et bien d’autres nouveaux films, sur ice, le programme de divertissement à bord qui offre un choix inégalé de contenu à la demande sur plus de 5000 chaînes à la demande, dont les films à succès, les séries télévisées populaires, les documentaires, les Podcasts, la musique, les livres audio, et bien d’autres. Les passagers d’Emirates peuvent également apprécier des repas d’inspiration locale, quant aux enfants, ils reçoivent leurs repas c=spéciaux et des jouets qui leurs sont dédiés.

D’autres faits saillants d’ice pour cette saison comprennent :

Les Films nominés aux prix les plus prestigieux de cette année : Spencer, Dune, West Side Story, No Time To Die, House of Gucci, Respect etc.

Les série préférées du service streaming HBO, dont : les trois saisons de Succession, The Flight Attendant saison 1, Mare of Easttown, The White Lotus.

Des documentaires d’exception : de Greta Thunberg : Une année pour changer le monde, Les Chats Sauvages d’Inde jusqu’à « Grandes Evasions» avec Morgan Freeman.

Emirates actualise également régulièrement son contenu en vol, en ajoutant chaque mois des centaines de films, d’émissions de télévision, de podcasts et de chaînes musicales à son vaste répertoire de divertissements, et permet au fans du sport d’encourager leurs équipes préférées grâce à la couverture en direct des évènements sportifs. Emirates permet également à ses passagers Il vous permet également de suivre les informations de vol, y compris la distance restante.

De plus, les passagers peuvent suivre la progression de leur vol et voir les vues des caméras externes de l’avion. Ils ont également à leur disposition un guide de voyage utile autour de Dubaï, et EmiratesRED, la première chaîne « duty free » en vol au monde, ainsi qu’une variété de contenus de développement personnel, notamment l’apprentissage d’une nouvelle langue avec uTalk. Les passagers peuvent régalement rester en contact avec le monde grâce au service Wi-Fi à bord.

Le succès des investissements et des stratégies d’Emirates en matière de divertissement et de connectivité en vol est mis en évidence par les niveaux accrus de satisfaction et de fidélité des passagers dans toutes les classes, comme en témoigne le fait que la compagnie aérienne a reçu plusieurs prix prestigieux, dont le « Meilleur divertissement en vol » lors de « l’APEX Passenger Choice®️ » pour 2022, en plus du prix du « Meilleur divertissement aérien au monde » par « Skytrax » chaque année depuis 2005.

Les voyageurs d’Emirates peuvent consulter en ligne le catalogue des programmes disponible sur le système de divertissement à bord et créer, sur leur appareil mobile via l’application d’Emirates, une liste de lecture personnalisée qu’ils pourront synchroniser une fois à bord, et profiter ainsi d’une expérience personnelle inédite.