La Ford GT Holman Moody Heritage Edition rend hommage au triplé historique du Mans en 1966

Dans un clin d’œil aux grands débuts du prototype Ford GT40 original au Salon de l’auto de New York de 1964, Ford revient dans la Grosse Pomme pour la première apparition publique de sa nouvelle édition GT Heritage, la Ford GT Holman Moody Edition 2022. Il s’agit de la dernière Édition Héritage 2022 rendant hommage à la GT40 MK II qui a réalisé un incroyable tour de force en s’emparant des 3 premières places aux 24 Heures du Mans en 1966.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« De toutes les livrées Ford GT Heritage Edition que nous avons réalisées, le thème or et rouge incontournable de la Holman Moody Heritage Edition est un hommage épique à notre triplé au Mans 1966 », a déclaré Mike Severson, responsable du programme Ford GT.

L’équipe Holman Moody a joué un rôle essentiel dans le succès de la GT40 en compétition. Après la course du Mans 1965, le nouveau comité Le Mans de Ford a chargé Holman Moody (et Shelby American) de retravailler la GT40 MK II. Avec plus de 265 tours de roulage en huit jours en janvier 1966, le châssis n° P/1016 est devenu un laboratoire sur roues alors que les équipes travaillaient à repenser les freins, la suspension et les configurations de pneus pour être plus compétitives, essayant même une transmission automatique expérimentale. Ils n’avaient qu’un seul objectif : gagner la course du Mans 1966.

Cet esprit d’innovation se poursuit aujourd’hui, avec la Ford GT 2022, sa transmission à double embrayage à 7 vitesses avec palettes au volant et sa carrosserie en fibre de carbone.

La supercar GT Holman Moody Edition à production ultra-limitée sera exposée au Salon international de l’auto de New York 2022 aux côtés de la Holman Moody Ford GT40 MK II, châssis n° P/1016.

L’édition du patrimoine 2022 rendra hommage à la voiture de course originale qui a réalisé le triplé exceptionnel au Mans en 1966

La livrée unique or et rouge de la supercar en édition limitée comprend des cocardes Oxford White emblématiques avec le n ° 5 présent sur les portes, le capot et l’aile arrière – le tout correspondant à la livrée de la Ford GT40 de 1966 pilotée par Holman Moody. Les composants en fibre de carbone brillant exposés sont proéminents, y compris sur les roues de 20 pouces, le spoiler avant, les seuils latéraux, les rétroviseurs, les ouïes d’aération du moteur et le diffuseur arrière. Les étriers de frein Brembo® laqués en noir avec des graphismes argentés, ainsi que les écrous de roue noirs s’invitent également.

La fibre de carbone sera également présente dans l’habitacle, apparaissant sur les seuils de porte et la console centrale, et comporte même une cocarde matte n ° 5 sur les panneaux de porte. Les sièges en fibre de carbone Ebony Alcantara® reçoivent des surpiqûres dorées, tandis que les surfaces d’assise et les appuie-têtes arborent un logo GT gaufré. Le tableau de bord Ebony est habillé de cuir et d’Alcantara, tandis que les montants et la garniture de pavillon sont exclusivement habillés d’Alcantara.

Les appliques dorées sur le tableau de bord, les enjoliveurs de panneau de porte et le renfort en X du siège sont associés à la fibre de carbone mate sur les seuils de porte, les montants A inférieurs et la console. Les finitions du volant sont en Ebony Alcantara avec des coutures noires, tandis que les palettes de changement de vitesse à double embrayage sont de finition Holman Moody Gold assorti à l’extérieur.

Les différents modèles de la série Heritage Edition

La série Ford GT Heritage Edition célèbre les moments marquants de la supercar dans l’histoire du sport automobile, y compris, bien sûr, ses victoires au Mans. Au total, la série comprend neuf supercars en édition ultra-limitée, dont deux sont toujours en production. Cela inclut :

• 2022 Ford GT Alan Mann Heritage Edition qui honore le prototype expérimental léger n°16 Alan Mann Ford GT MK I qui a ouvert la voie du triplé aux 24 Heures du Mans 1966 ; actuellement en production

• 2022 Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition qui honore les racines de Ford GT et les cinq premiers prototypes Ford GT originaux ; actuellement en production

• 2021 Ford GT ’66 Daytona Heritage Edition honorant la voiture de course Ford GT MK II n° 98 qui a permis à Ford de placer 4 voitures aux premières places à Daytona en 1966, donnant le coup d’envoi d’une saison magique pour la Ford GT40 MK II ; seulement 50 exemplaires construits

• 2020 Ford GT ’69 Gulf Livery Heritage Edition rendant hommage à la voiture de course Ford GT40 MK I n° 6 victorieuse au Mans en 1969 ; seulement 50 exemplaires construits

• 2019 Ford GT ’68 Gulf Livery Heritage Edition rendant hommage à la voiture de course n°9 Ford GT40 MK I victorieuse aux 24 Heures du Mans en 1968 ; seulement 50 exemplaires construits

• 2018 Ford GT ’67 Heritage Edition rendant hommage à la voiture de course Ford GT40 MK IV n° 1 victorieuse au Mans en 1967 ; seulement 39 exemplaires construits

• 2017 Ford GT ’66 Heritage Edition honorant la Ford GT40 MK II n° 2 qui a remporté la course du Mans en 1966 ; seulement 27 exemplaires construits

La Ford GT Holman Moody Heritage Edition 2022 est disponible pour les clients Ford GT agréés, les premières livraisons ayant lieu ce printemps.