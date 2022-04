La fondation BMCI soutient l'association AL JISR pour le lancement de son BIBLIOBUS

Dans la continuité d’un partenariat de longue date, la Fondation BMCI soutient l’Association Al Jisr avec le lancement d’un bibliobus, renforçant ainsi le dispositif d’accompagnement des écoliers pour une éducation de qualité pour tous.

La Fondation BMCI continue à prêter main forte à l’Association Al Jisr, à travers son soutien pour un projet qui s’inscrit pleinement dans la démarche d’Engagement de la BMCI et de la politique de Mécénat de sa Fondation : le lancement d’un nouveau bibliobus pour le renforcement des activités de l’association pour le soutien scolaire et l’encouragement des jeunes à la lecture.

En effet, ce bibliobus entièrement équipé en livres et matériels didactiques sillonnera plusieurs villes du Maroc pour atteindre les écoles les plus reculées. Il servira à améliorer les compétences de base en renforçant les clubs de lecture des écoles visitées sur les thématiques des sciences, de l’environnement et du digital, et ce, grâce à l’expertise de l’équipe d’animateurs du bibliobus.

La Fondation BMCI encourage également l’engagement de ses collaborateurs, en les invitant à participer à une journée solidaire dans une école primaire publique d’où le bibliobus marquera le départ de sa tournée à travers le Royaume, avec au programme plusieurs activités environnementales et culturelles au profit des écoliers.

Pour rappel, cette journée solidaire rentre dans le cadre du programme lancé par le Groupe BNP Paribas « 1 Million Hours To Help », un programme de mécénat de compétences et d’heures solidaires, lancé par le groupe BNP Paribas, dont l’objectif est d’encourager l’engagement sociétal des collaborateurs sur leur temps de travail. Le Groupe a pour ambition d’atteindre collectivement 1 million d’heures de bénévolat d’entreprise rémunérées et effectuées par les collaborateurs BNP Paribas dans le monde, soit l’équivalent d’un peu plus d’une demi-journée d’heures solidaires payées par collaborateur et par an.

Pour Philippe Dumel, Président du Directoire de la BMCI : « Notre soutien au Bibliobus s’inscrit au cœur de notre stratégie d’engagement Positive Banking, et dans la continuité de notre volonté de contribuer au développement durable et responsable au Maroc. La Fondation BMCI, partenaire historique d’Al Jisr a permis l’équipement de 1 150 bibliothèques de classe dans plus de 135 écoles publiques primaires au profit de 88 000 élèves. Ce nouveau projet de Bibliobus apporte une nouvelle dimension à notre soutien et permettra de toucher plus d’écoliers à travers plusieurs régions du Maroc. ».