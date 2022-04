Première édition de l’évènement théâtral « MaskoDen »

le club théâtral nommé « MASKOVAT » intitulé de l’école des ingénieurs ENSA de Tanger (école nationale des sciences appliquées de Tanger, la 1ère parmi les 14 ENSAs du Maroc, fondée en 1998), organise le 23 avril 2022 à la salle de théâtre Mohammed El Haddad à Tanger, un évènement artistique et théâtral sous le nom « Masko Den », dédiée aux passionnés marocains par le théâtre. L’évènement portera sur le thème « La nostalgie des années 80’s » qui est un thème traditionnel et purement marocain.

Le théâtre ne se limite pas simplement au fait de faire en sorte que le spectateur oublie ses soucis du quotidien, il permet aussi le développement relationnel, intellectuel, civique, social. Dans ce sens-là, l’événement qui est très particulier et dont lequel on présentera le déroulement de la vie quotidienne de la population marocaine durant les années 80’s. Ce dernier soufflera sa première bougie autant qu’évènement organisé par le groupe théâtral Maskovat de l’établissement ENSA de Tanger, à travers sa première édition ainsi de montrer à quel point les futurs ingénieurs peuvent être non seulement créatifs dans leurs propres domaines, mais aussi au niveau artistique, précisément en théâtre. Cet événement se veut accessible à toutes et tous, qui permettent la rencontre et l’échange

entre des personnes venant d’horizons divers.

Grâce au thème inédit choisi « Let’s pretend we’re in 80’s », il s’agit bien d’un retour à la décennie des années 80’s afin de revitaliser les souvenirs auprès de la génération X, l’évènement qui aura lieu en printemps de cet année aura également l’honneur de compter parmi ses invités « Mme Nadia EL ALAMI », qui a joué le fameux rôle de l’aînée des sœurs de la célèbre série télévisée marocaine « Bnat Lalla Mnanna ».

Au programme de cet évènement phare de nostalgie :

Ouverture avec du Coran

Pause musicale

Pièce théâtrale

Clôture

Cet évènement devrait réunir plus de 150 personnes dont le directeur de l’ENSAT, notre invitée d’honneur ainsi les représentants de nos partenaires. Dans un cadre artistique, c’est l’occasion de concrétiser les sept arts et les inclure dans notre programme de jour qui permettra aux spectateurs de voyager à travers le temps le long de l’évènement. Nous vous invitons ainsi tous les passionnés par l’art marocain et nos traditions de profiter de cette opportunité, premier du genre au réseau des ENSAs.