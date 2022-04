Selon un journaliste pro-russe, un combattant marocain aurait été arrêté dans le Donbass

Alors que l’intervention russe en Ukraine se poursuit avec une offensive sur l’est du pays, c’est une étrange vidéo qui a fait surface depuis près de 48 heures. L’enregistrement a été diffusé sur les réseaux sociaux du journaliste de la chaîne de télévision russe Rossiya 1, Aleksandr Sladkov. L’homme suit l’évolution du conflit russo-ukrainien du côté russe, accompagnant notamment l’armée russe dans les zones de guerre.

Un “mercenaire” marocain dans le Donbass ?

L’enregistrement en question est une sorte d’interview, ou plutôt d’interrogatoire, d’un combattant capturé par les forces russes. On y voit un jeune homme frêle qui, selon le journaliste, s’appelle Ismaïl. Ce dernier demande ensuite au combattant son nom de famille. “Saadoun” répond le jeune homme, enchaînant avec aisance des phrases qui semblent être prononcées en russe. Il est ensuite présenté comme “Marocain” par le journaliste.

Le jeune homme est interrogé sur son ressenti de la guerre et de la vie sur le champ de bataille. Il affirme que la situation est “difficile” et que la peur était présente, sachant que “la pire des choses est de réaliser que l’ennemi se tient à seulement deux mètres de vous alors que vous n’aviez l’habitude de le voir qu’à travers des jumelles”. Le jeune homme affirme ensuite parler cinq langues, en l’occurrence la darija, l’anglais, le russe et l’ukrainien ainsi que l’arabe. Il dit également étudier à l’Institut polytechnique de Kiev.

Pour l’heure, cette vidéo n’a fait l’objet d’aucune communication officielle que ce soit du côté de Moscou ou de Rabat. On notera néanmoins qu’Aleksandr Sladkov avait récemment fait l’objet de moqueries sur la Toile pour une autre de ses vidéos. Le journaliste, décrit comme “propagandiste” par des médias polonais, avait affirmé que des armes délivrées aux Ukrainiens contenaient des “codes américains” alors qu’elles contenaient des instructions écrites en… polonais.

Si aucune précision n’a été donnée sur le lieu de la possible arrestation du combattant, plusieurs sites pro-russes évoquaient la présence d’un “mercenaire” marocain dans le Donbass.

Pour rappel, le Maroc n’a pas pris position dans le cadre du conflit russo-ukrainien. À plusieurs reprises, la diplomatie marocaine a affirmé l’attachement du Royaume “au respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité nationale de tous les États membres des Nations Unies”. Rabat a d’ailleurs maintenu ses relations avec Moscou et Kiev, comme en témoigne une succession d’entretiens entre Nasser Bourita et son homologue russe, Sergueï Lavrov, et ukrainien, Dmytro Kuleba.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait décidé le 30 mars dernier de rappeler son ambassadrice à Rabat, Oksana Vassilieva. “Il y a ceux qui travaillent pour que l’Ukraine puisse se défendre et se battre pour son avenir et il y a ceux qui perdent leur temps en s’accrochant à leurs postes. J’ai signé un premier décret pour rappeler une telle personne, l’ambassadrice au Maroc”, avait déclaré le président ukrainien dans la vidéo annonçant cette décision.

Au lendemain de cette décision, Nasser Bourita et Dmytro Kuleba ont eu un échange téléphonique dans le but de renforcer les relations entre Rabat et Kiev “dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité alimentaire, de relance commerciale et de coopération au sein des organisations internationales”.