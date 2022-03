Maroc-Ukraine : premier entretien téléphonique entre Bourita et son homologue ukrainien depuis l'intervention russe en Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce mardi 22 mars sur son compte officiel Twitter, un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères marocain et ukrainien.

Sur son compte Twitter, Dmytro Kuleba s’est exprimé au sujet de cet échange, indiquant : « Nous avons discuté de la coopération bilatérale, y compris au sein de l’ONU, pour intensifier l’aide humanitaire mondiale à l’Ukraine dans le contexte de l’agression russe en cours.

Le ministre Bourita a exprimé sa gratitude à l’Ukraine pour l’évacuation des étudiants marocains. »

Call with Moroccan MFA Nasser Bourita. We discussed bilateral cooperation, including within the UN, for stepping up global humanitarian assistance to Ukraine amid the ongoing Russian aggression. Minister Bourita expressed gratitude to Ukraine for evacuating Moroccan students.

