Le président Volodymyr Zelensky rappelle l’ambassadrice d’Ukraine au Maroc, jugée incapable de défendre les intérêts du pays

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Volodymyr Zelensky a annoncé le rappel de certains ambassadeurs ukrainiens, notamment l’ambassadrice d’Ukraine à Rabat, Oksana Vasylieva, et l’ambassadeur d’Ukraine en Géorgie.

En temps de guerre et de crise suite à l’intervention russe en Ukraine, le président considère que les deux diplomates ne sont pas à la hauteur du poste qu’ils occupent.

Zelensky follows through and now formally recalls his ambassador from Georgia (and Morocco). Says there are no sanctions, no other help then his services can be better used elsewhere. pic.twitter.com/5MnPaIh3lo

— Andro (@ThisIsAndro) March 30, 2022