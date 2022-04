Vernis halal et ablutions: l'exception marocaine

Aujourd’hui c’est vendredi et toi, tu aimes les vendredis. Par principe. Là, il est midi et demi et tu viens de quitter le bureau. Ce n’est pas parce qu’il n’y a plus de couscous en famille qu’il ne faut pas continuer à raccourcir tes vendredis. C’est le principe même du vendredi au boulot : c’est une journée plus courte que les autres. Que ce soit pour des raisons de prière à la mosquée, de dégustation de semoule agrémentée de légumes ou de départ précoce en week-end, peu importe. Et tu ne vois pas pourquoi les vendredis durant le mois de ramadan devraient déroger à cette règle. Il est donc midi quarante-cinq et tu ne retourneras pas au boulot. Tu en es même bien loin. Tu es en train de te garer pour retrouver Zee chez le coiffeur. Tu arrives et assez vite, tu te rends compte que tu n’es pas la seule à faire l’école buissonnière. Tu retrouves pas mal de visages familiers. Tu fais des bises et des sourires. “Mais oui, ça fait trop longtemps ! On essaye de se…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner