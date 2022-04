“Un weld kilimini qui cite le Coran, de quel droit ?”

Le train, c’est l’occasion de voir des idées mais aussi des visions du monde se croiser, se confronter, quitte à parfois vouloir s’arracher les cheveux. Ce Rabat-Casablanca a des allures de Maroc moderne, ou du Maroc que l’on voudrait voir. Sur le côté gauche de la rangée, un homme âgé à la barbe proéminente qui ne jure que par le Coran et les hadiths. Appelons-le Hamid. Du côté droit, un autre passager, un peu plus jeune, en costume-cravate qui interrompt et reprend la conversation au gré des différentes pressions qu’il exerce sur ses Air Pods. Appelons-le Majid. Le débat s’anime d’abord autour du Covid. Hamid est étonné de voir Majid porter un masque. Majid répond qu’il souhaite protéger ses enfants, ses bijoux, du Covid. Après tout, ses jumeaux n’ont que quelques mois et une infection au Covid de ses deux bambins pousserait davantage sa femme vers un burnout post-natal. Mais non, selon Hamid, le Covid c’est fini et il n’a absolument aucun impact sur les enfants. Les chercheurs parlent des mêmes effets qu’une grippe et une potentielle complication connue sous…

