Pourquoi les abeilles marocaines tombent-elles comme des mouches ?

A l’arrivée du printemps, le constat est sans appel : les abeilles se meurent à un rythme vertigineux à travers tout le Maroc. Même celles du plus vieux rucher du monde d’Inzerki, situé dans le sud-ouest du pays, sont frappées par une “mortalité massive et catastrophique”. Que se passe-t-il vraiment ? Faut-il s’inquiéter ? Témoignage d’apiculteurs et éclairage d’experts.

Par Manal Zainabi