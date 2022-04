Ch’hiwates réinventées et consumérisme ramadanesque

Le mois sacré a débuté et avec lui son lot de messages de vœux transférés sur WhatsApp. Et encore plus que les messages te souhaitant la lumière, la sérénité, la reconnexion vers soi, le cheminement vers la paix intérieure et autres bons sentiments saupoudrés de fleurs et/ou de religiosité, tu as reçu tout un tas de messages avec des menus et des listes de ch’hiwates ramadanesques que tu peux commander. A toi de choisir si tu veux te faire livrer ou si tu préfères aller les récupérer à cette adresse partagée avec une géoloc’. Ça te fait un peu halluciner le nombre de messages, mails, inbox et DM que tu as reçus cette année pour te proposer de la bouffe. Tu as un peu l’impression que presque tout le monde autour de toi est devenu traiteur. Et ceux qui ne le sont pas devenus ont au moins une belle-sœur qui l’est. Le truc qui est plutôt sympa, c’est que c’est hyper varié. Il y a de tout et de partout ! Ça va du burger au sushi, du wok au…

