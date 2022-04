Nasser Bourita s’entretient une nouvelle fois avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce vendredi 1er avril sur son compte officiel Twitter la tenue d’un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita et ukrainien Dmytro Kuleba.

Sur son compte Twitter, Dmytro Kuleba s’est exprimé au sujet de cet échange, indiquant que les deux ministres espèrent “renforcer davantage (les relations bilatérales) dans tous les domaines, y compris la sécurité alimentaire, la relance du commerce et la coopération au sein des organisations internationales”.

Spoke with Moroccan MFA Nasser Bourita. Ukraine and Morocco enjoy friendly bilateral relations and we look forward to further strengthening them in all spheres, including food security, boosting trade, and cooperation within international organizations. @Marocdiplo_EN 🇲🇦🇺🇦

