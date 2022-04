Mondial 2022 : vive l'opium du peuple! Et à bas les geignards

C’est un Zakaria Boualem glorieux qui vous accueille cette semaine, les amis, tellement joyeux qu’il est à deux doigts de vous pondre une pleine page rédigée exclusivement en emojis. Nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde, c’est formidable. Après un match maîtrisé, joué à Donor comme il se doit, au cours duquel les astres se sont enfin alignés. C’était une de ces soirées magiques où on sent que rien ne peut mal tourner, elles sont suffisamment rares pour qu’on les reconnaisse tout de suite. Il faut d’entrée tordre le cou à tous les tristes sires qui vont nous expliquer que l’adversaire était faible, ce genre de sornettes. Rappelons-leur que nous avons très récemment chuté face au Bénin, et que par ailleurs on s’en fout. Dans la foulée, il convient de répondre aux autres geignards qui se plaignent que le foot ne règle aucun des problèmes que nous traversons, qu’il ne peut que nous dévier de nos vrais objectifs, qui sont comme chacun sait la construction du Maroc moderne, démocratique, social, andalou, berbère et méditerranéen.

Réda Allali

