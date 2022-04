Courses contre la montre

Cette semaine était la désormais traditionnelle, mais néanmoins insupportable semaine des très agaçantes questions “quelle heure est-il ?” et “c’est la nouvelle heure ou l’ancienne heure ?”. Tous les ans, c’est pareil. À exactement la même période et pour exactement les mêmes raisons, l’heure est changée. Et tous les ans, c’est pareil, on semble collectivement surpris. Toi, ça t’agace. Tout t’agace. Tant le changement d’heure, que tu ne comprends pas, que l’espèce de sentiment d’incompréhension mêlé à la stupéfaction face à ce changement d’heure, que tu comprends encore moins. Du coup, toi, cette semaine, tu l’as passée à soupirer. A soupirer en regardant ta montre, à soupirer en voyant les gens autour de toi regarder leur montre et à soupirer en écoutant Zee se plaindre de ne pas être tout à fait prête pour le ramadan. Ça aussi, c’est pareil tous les ans. Tous les ans quasiment à la même date, à treize jours près – ou douze ou quatorze selon la clarté du ciel. Enfin bref, tous les ans quasiment à la même date, c’est le ramadan, et tous les…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner