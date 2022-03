En Russie, la communauté marocaine confrontée aux sanctions internationales

L’Union européenne (UE) et les États-Unis ont décidé, fin février dernier, d’exclure la Russie du système Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), l’un des réseaux de messagerie bancaire et financière les plus importants, permettant les règlements interbancaires entre les établissements financiers internationaux. Cette sanction doit “empêcher (les Russes) d’opérer dans le monde entier et bloquera effectivement les exportations et les importations russes”, a assuré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Sauf que les sanctions occidentales impactent également le quotidien de centaines de milliers d’étrangers vivant en Russie, dont près de 3500 étudiants marocains, d’après les chiffres communiqués à TelQuel par le ministère des Affaires étrangères.

Comme c’est le cas pour l’Ukraine, ces jeunes Marocains ont opté pour la Russie afin de poursuivre leurs études universitaires en médecine, en pharmacie, ainsi que dans certaines filières d’ingénierie. Avec l’exclusion de la Russie du système Swift, ces…