L'heure n'est pas au chipotage

Il est des semaines comme celle-là où, hamdoullah, un éclair d’espoir vient transpercer la grisaille dans laquelle nous sommes englués et illumine du noble éclat de l’espoir nos cœurs lourds. Il s’est présenté sous la forme d’un sondage diffusé par Le Matin du Sahara, organe sur lequel on peut toujours compter quand il s’agit de nous remonter le moral, qu’il soit remercié pour cette belle mission. Selon ce sondage, donc, les Marocains connaissent “un regain de confiance vis-à-vis de leurs institutions”. Zakaria Boualem a donc décortiqué ledit sondage et il va sans plus attendre vous en livrer les résultats les plus retentissants. Sachez donc que nous sommes 92% à faire confiance à notre police. Ce chiffre, il faut être honnête, a un peu surpris le Guercifi, mais il a une explication. Imaginez un peu que Abdelqoudous Boufous fasse partie des sondés. Il se rend au marché un peu las, en comptant mentalement combien de tomates il va acheter avec ce qu’il lui reste dans la poche après être passé à la pompe. Il est criblé de crédits et l’école…

