Filtres, arnaques et déni de la réalité

Le printemps a fini par arriver. Sans hirondelle. Mais avec plein de promesses. De toute façon, c’est à ça que sert le printemps : nous promettre l’arrivée de jours plus doux. Le printemps, c’est la saison de l’espoir. Alors toi, tu as furieusement envie de te vautrer dans la douceur. Tu aimerais vivre comme sur Instagram, être healthy, avoir le teint frais, boire des jus verts, méditer, ne manger que des légumes bios, n’avoir que de la reconnaissance et de l’empathie dans le cœur et aucun cerne sous les yeux. Tu te dis que tu aimerais bien être comme ça, mais concrètement tu ne fais rien pour. Bien au contraire. Ton train de vie a plus à voir avec le néo-punk qu’avec ces concepts de new beginnings. Tu n’es pas très douée pour la méditation en pleine conscience. Tu aimes bien voir toutes ces mines réjouies sur les réseaux sociaux, mais tu ne sais pas trop comment t’y prendre pour tenter d’avoir la même. Et puis en vrai, à bien y regarder, il n’y a pas vraiment de quoi se…

