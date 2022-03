L’ONMT annonce le retour d’Air France à Agadir et Tanger

La compagnie mettra ainsi en place une offre de plus de 500.000 sièges vers le Maroc au départ de la France, soit une évolution de 7 % par rapport à l’été 2019 (année référence pré-Covid), indique un communiqué de l’ONMT.

Les équipes de l’ONMT menées par son directeur général Adel El Fakir étaient mardi à Paris pour “renforcer la présence des principaux prescripteurs de voyages et des compagnies aériennes qui n’avaient pas été approchés lors de la tournée entamée début février dernier, avant la réouverture des frontières. C’est ainsi qu’une rencontre a été organisée avec les responsables d’Air France”, fait savoir le communiqué.

À cette occasion, Adel El Fakir a indiqué que “le partenariat conclu avec Air France est important pour la poursuite de la redynamisation du tourisme national au départ du marché français”.

“Nous travaillons activement avec la compagnie pour multiplier ses capacités en termes de sièges sur le Maroc pour les 3 années à venir et desservir de nouvelles destinations touristiques point à point afin d’offrir plus de choix aux voyageurs français”, a-t-il dit.

Parmi les nouveautés de la programmation Maroc de la principale compagnie aérienne française, l’annonce de son retour sur les destinations Agadir et Tanger qui seront dès cet été reliées à l’aéroport Paris Charles-De-Gaulle (CDG).

“Une bonne nouvelle pour les capitales du Nord et du Souss qui pourront profiter, en plus de l’engouement des voyageurs français, de la forte connectivité du hub de Paris CDG pour relier Tanger et Agadir aux continents américains et asiatiques”, précise le communiqué.

Le programme estival a été également consolidé par le renforcement des routes traditionnelles comme le Paris-Marrakech (15 fréquences par semaine) et le Paris-Rabat (20 fréquences par semaine).

(avec MAP)