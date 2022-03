Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) aura lieu du 2 au 12 juin 

Le mois de juin approche, et la programmation se précise. Le 24 février dernier, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, annonçait, lors d’un point presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, que le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) aurait lieu le 5 juin prochain sur le site de l’OLM Souissi. On en sait à présent un peu plus.

Cette année, la 29e édition du SIEL (faut-il le rappeler, exceptionnellement délocalisée à Rabat) aura lieu pendant dix jours. Selon nos informations, le salon se tiendra du 2 au 12 juin. Plus de détails quant à la programmation devraient être annoncés dans les semaines à venir.

Il y a quelques semaines, TelQuel rapportait également que l’invité d’honneur de cette année serait l’Afrique, et que le budget initial de 12 millions de dirhams alloué à l’événement avait été augmenté.