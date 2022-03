La pluie et le feu

Le mois de mars a fini par arriver pour te sortir de février et sa torpeur qui te semble interminable. Le printemps va arriver et avec lui son lot de réjouissances : les soirées en plein air, les dimanches à bronzer et les lundis au soleil. Mais avant tout ça, la pluie est arrivée et c’était une formidable nouvelle. Bien évidemment, il n’y a pas eu assez de pluie pour sauver cette saison catastrophique, mais suffisamment pour remercier le ciel et retrouver un peu d’espoir. Toi, tu estimes qu’espérer, c’est déjà ça. Et alors que tu étais sur une belle lancée, pleine d’espoir justement, retrouvant la légèreté, des nouvelles sont venues plomber ton moral et anéantir toute forme d’espoir. D’abord, il y a cette guerre en Ukraine qui est un carnage humanitaire. Les politiques de tous bords s’accordent pour dire que le pire est à venir. Et apparemment, selon certains experts, la crise énergétique serait “comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973”. Ça n’augure rien de bon… Alors, quand tu découvres sur les Internets qu’une pierre japonaise censée…

