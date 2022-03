La guerre des blonds a tout chamboulé, les amis. Zakaria Boualem la suit avec un mélange d’effroi et de fascination, assommé par la masse extraordinaire de réflexions contradictoires qu’elle produit dans son sinistre sillage. Avant que le Tsar de toutes les Russies ne décide d’attaquer ses voisins, les choses étaient claires. Il y avait l’empire de l’Ouest, tout-puissant, qui faisait à peu près ce qu’il voulait de la planète, en prenant toutefois le soin de s’en prendre uniquement aux barbares. Et il y avait les autres, placés sur le globe terrestre dans le seul but de servir de réceptacle aux ambitions voraces de l’empire. L’empire était en roue libre, il prenait de moins en moins soin de fournir des justifications à ses agressions, la vie était belle hamdoullah. Pour lui et ses représentants, bien sûr. Les autres, figurez-vous, les barbares, étaient présentés comme des menaces pour sa qualité de vie, surtout quand il leur prenait l’étrange envie de migrer vers l’Ouest pour profiter de ses bienfaits ou pour échapper à ses bombes. Et voilà qu’un blond, un vrai, est venu…

