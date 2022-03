L’enseigne canadienne de restauration rapide et “healthy” Pita Pit s’installe au Maroc 

Afin de célébrer cette implantation, les 230 restaurants Pita Pit au Canada fêteront le Maroc et afficheront dans leur menu une Pita au poulet à la sauce marocaine…

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Rappelons que Pita Pit est une franchise de restauration rapide qui a vu le jour à Kingston (Canada) en 1995. Actuellement, l’enseigne est présente dans 22 pays avec près de 700 restaurants.

Un concept de restauration rapide “healthy”

Le concept de Pita Pit repose sur une idée simple et un produit qui existe depuis plus de 4000 ans : le sandwich à base de pain pita — une fine galette de pain agrémentée de viande grillée, légumes frais, et d’un large choix de sauces et de condiments. Les pitas sont préparées sur place devant le client, en toute transparence pour un succès incontestable.

La volonté de Pita Pit a toujours été de proposer une alternative à la restauration rapide traditionnelle en offrant un repas à base d’ingrédients méticuleusement sélectionnés : des viandes de qualité, des légumes frais, des sauces originales.

Une excellente nouvelle pour les friands de Pita et salades gourmandes à faibles calories et surtout à un prix accessible au plus grand nombre.

Le 1er restaurant ouvrira ses portes au cœur de la ville verte de Bouskoura durant le premier semestre de cette année.

Pour toute demande d’information ou de franchise, morocco@pitapit.com