Bannies de l’Europe, des compagnies aériennes russes font escale à l’aéroport d’Agadir

Alors qu’une trentaine de pays européens ont fermé leur espace aérien aux compagnies russes, ces dernières ont obtenu l’autorisation des autorités marocaines pour faire escale à l’aéroport d’Agadir Al-Massira.

Les vols concernés sont ceux transportant les ressortissants russes établis en Amérique latine et qui désirent regagner la Russie, nous explique l’ambassadeur de Russie au Maroc, Valerian Shuvaev. “Ces compagnies ont recouru à cet itinéraire à cause de l’impossibilité d’utiliser l’itinéraire européen”, ajoute-t-il.

Selon le diplomate russe, il s’agit d’une mesure qui sera maintenue pour plusieurs semaines en fonction de la demande sur ces liaisons aériennes. À préciser que ces avions russes atterriront à Agadir pour des escales pour maintenance et pour se réalimenter en carburant. Shuvaev a également confirmé que trois de ces vols ont déjà atterri dans cet aéroport.

Contactées par TelQuel, les autorités marocaines concernées ont refusé de communiquer des informations à ce propos. Certains médias, marocains et étrangers, ont déjà relayé l’information depuis hier soir, alors que le site spécialisé Flight Radar 24 a publié un tweet sur le sujet.

For the Russian airlines that continue to operate international flights, routing is complicated and options are few. https://t.co/wIkRzgtBLU pic.twitter.com/r0Ejr6wl51

— Flightradar24 (@flightradar24) March 8, 2022