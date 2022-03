Technopark - 12ème édition de la Journée Internationale Des Droits de la Femme 

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, le Technopark mobilise toutes ses ressources pour créer un programme interactif et riche pour tout le mois de mars.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Pour rappel, le taux de représentativité des femmes chefs d’entreprise est de 15% et notre communauté compte 2500 collaborateurs IT dont 40% sont des femmes.

C’est un pas en avant pour le Technopark par rapport aux dernières éditions où la programmation durait environ une semaine. Cette année, les efforts et actions ont été intensifiés pour consacrer tout le mois de mars à la célébration et au soutien des femmes du Maroc.

Le thème de cette année sera axé sur : “La femme marocaine, acteur majeur du développement inclusif durable et prospère » qui reflète parfaitement notre volonté de mettre en avant la femme marocaine, y compris la femmes rurale, ses réalisations et le rôle réel qu’elle joue dans notre société.

Plus de 40 ateliers professionnels sont prévus tout au long du mois de mars, ainsi que des ateliers de développement personnel et une dizaine d’activités artistiques et culturelles ouvertes à tous les publics.

Nous avons prévu des ateliers spécialement destinés aux femmes rurales, entièrement en Darija, pour les familiariser avec le numérique et tout le potentiel que cet outil offre pour développer leur activité.

Un souk solidaire sera installé à l’intérieur des Technoparks: ce marché permettra d’exposer des produits issus des coopératives féminines et des associations rurales qui mettent en valeur le savoir-faire et le terroir marocain. Des créatrices en herbe talentueuses (mode, design, bijoux) feront également partie de ce marché.

Parallèlement à ces actions destinées à la communauté du Technopark et à la communauté externe, nous organisons des visites d’immersion au profit des étudiants et les étudiantes dans les STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) afin de les sensibiliser à l’entrepreneuriat et surtout de leur faire découvrir tout l’écosystème entrepreneurial innovant du Technopark. Notre objectif est de les informer par rapport aux mécanismes du soutien et toute l’aide que le Technopark pourrait leur apporter pour transformer leurs idées et projets en des entreprises prometteuses.

Cette célébration sera marquée par un événement phare le 18 mars, où nous organisons une conférence plénière qui a pour but de mettre en lumière des femmes marocaines avec des parcours d’exception dans divers domaines. Nous aurons également le plaisir d’accueillir Saloua KARKRI BELKEZIZ le 16 mars, qui présentera son livre « Le chemin des possibles.”

Cet événement est organisé en collaboration avec tous les réseaux Technoparks (Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir) qui proposeront tous des activités diverses autour du même thème.

Le Technopark, qui fête cette année ses 20 ans, accompagne les jeunes porteurs de projets innovants dans les secteurs des nouvelles technologies, des Green Tech et des industries culturelles, ainsi que dans les nouveaux métiers porteurs, tant au niveau régional que national.