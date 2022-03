La guerre en Ukraine, le Maroc, et un gouvernement bien sûr de lui...

Bien sûr… En s’avançant derrière son pupitre de porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas a l’air bien sûr. Le responsable de la communication de l’Exécutif n’a ni décision ni précision à annoncer ce 24 février. L’intervention russe en Ukraine vient de débuter, générant son lot d’interrogations pour notre futur à court, moyen et long termes. Mais ne vous inquiétez pas, chers lecteurs. Mustapha Baitas est un “3amziniste” et son discours a de quoi vous rassurer en apparence. La crise russo-ukrainienne est loin de nous et n’aura “aucun impact sur la fourniture du marché marocain et la fourniture des denrées nécessaires”. Certes, le gouvernement s’est approvisionné massivement — à en croire le concerné — durant les mois de janvier et de février pour éviter le pire. Mais Mustapha Baitas a refusé à tout moment d’évoquer les sujets qui fâchent et sur lesquels les spécialistes ont dû plancher sans relâche cette semaine. Les prix de matières essentielles pour les Marocains vont grimper, qu’il s’agisse de pétrole, de…

