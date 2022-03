La guerre en continu

La guerre a éclaté. Et la guerre a inondé toutes les conversations et tous les canaux de communication. En continu, sur les chaînes d’info, à la radio chez l’épicier en bas de chez toi, sur ton feed Instagram, quand tu scrolles Twitter, et même sur certaines photos de profil Facebook. C’est la guerre. Et toi, bien évidemment, tu regardes ça en continu. Et tu es effarée. Autour de toi, forcément, tous tes potes ont un avis. Ces mêmes potes qui, il y a encore quelques jours, étaient virologues autoproclamés et chevronnés, sont devenus experts en géopolitique et fins connaisseurs de la culture slave. Décidément, tes amis ont du talent. Toi tu ne comprends sans doute pas grand-chose, mais tu sens bien qu’il y a quelque chose de flippant dans ce qui est en train de se produire. Bien sûr, ce n’est pas la première fois que la guerre éclate sur la planète depuis que tu y vis. Bien au contraire. Et puis tu as…

