l’AFEM fête le 8 Mars : « Se tourner vers l’avenir » 

Inviter les FCE à se tourner vers l’avenir, tel est le crédo de l’AFEM pour fêter ce 8 mars 2022 à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca.

Ce Woman’s day est marqué par un thème majeur : « se tourner vers l’avenir / Grow. Expand. Succeed. », après cette longue pandémie qui a permis un temps de réflexion sur de nouveaux modes de management ou de consommation.

Donner la chance aux FCE de s’engager dans l’entreprenariat durable, favoriser leur expansion, encourager l’innovation, avoir accès au digital et aux marchés de l’export, telles sont les voies de croissance que propose d’aborder l’AFEM durant cette journée.

La journée du 8 mars sera ponctuée de moments forts, tels que les rencontres AFEM avec les partenaires institutionnels et corporates engagés dans le développement de l’entreprenariat féminin.

Plus de 200 participants(es) sont attendues pour débattre lors de ces rencontres, Workshops, sessions de Networking et Business Forum :

Les débats porteront sur :

La croissance par l’investissement, le financement, le leadership et le management, l’export, l’accès à de nouveaux marchés, la Greentech.

Un espace Networking sera organisé en sessions avec les réseaux d’affaires dont l’AMCHAM et la CFCIM.

L’AFEM est engagée auprès de toutes les femmes entrepreneures du Royaume afin de renforcer une volonté commune de croissance.

Des signatures de conventions de partenariats sont à l’ordre du jour.

Ce 8 mars sera aussi l’occasion de surmonter et de dépasser la pandémie Covid 19 et accompagner la relance, en se mobilisant sur les axes porteurs de croissance et d’action business de même que continuer à tisser des liens étroits avec les réseaux d’affaires.