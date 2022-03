Le groupe KITEA acquiert une participation majoritaire dans Furniture Palace Limited

Aux côtés de son partenaire de longue date la holding d’investissement Tana Capital, Kitea pose le premier jalon de sa stratégie d’expansion en Afrique, à travers l’acquisition du leader Kenyan de distribution de meubles

Le Groupe KITEA, leader dans la distribution de meubles au Maroc avec 30 magasins répartis dans 17 villes à travers le royaume, aux côtés de son partenaire de longue date Tana Africa Capital (« Tana »), une holding d’investissement panafricaine, annonce ce 2 mars à Nairobi, l’acquisition d’une participation majoritaire au sein de Furniture Palace Limited (« Furniture Palace »), le leader de la distribution de meubles de maison, de meubles de bureau et d’accessoires de maison au Kenya. Cette transaction en Afrique de l’Est constitue la première acquisition de KITEA en dehors des frontières du Maroc et se trouve être en droite ligne avec sa stratégie d’expansion panafricaine.

Fondée en 2002, Furniture Palace dispose d’un réseau de neuf (9) magasins à travers 3 villes kenyanes représentant une surface d’exposition d’environ 20 000 mètres carrés. Furniture Palace commercialise une large gamme de meubles de maison, de meubles de bureau et d’accessoires de maison avec un catalogue de plusieurs milliers de références. Ses magasins se déclinent sous deux (2) enseignes, Furniture Palace et Big Save Furniture, qui s’adressent respectivement aux catégories socioprofessionnelles A et B.

Depuis sa création, Furniture Palace est à l’avant-garde par rapport à la concurrence en matière d’offre avec le catalogue produits le plus large, d’expérience client et d’innovation commerciale et marketing. L’entrée de KITEA au capital de Furniture Palace contribuera au déploiement de synergies entre les entités respectives notamment sur les plans de l’élargissement des gammes de produits, du partage des bonnes pratiques commerciales, et de l’optimisation des chaînes d’approvisionnement. Ce partenariat entend favoriser le renforcement du leadership kenyan de Furniture Palace avec l’expansion de son réseau domestique tout en accompagnant son déploiement dans d’autres pays d’Afrique de l’Est.

Capitaliser sur les acquis de Furniture Palace

Au sujet de l’acquisition, Amine Benkirane, fondateur et PDG de KITEA, a déclaré : « L’investissement de KITEA dans Furniture Palace s’inscrit dans notre vision de construire le meilleur groupe diversifié de distribution de meubles à travers l’Afrique. Notre mission au Maroc a toujours été de démocratiser le mobilier tout en offrant la meilleure offre et la meilleure expérience client aux consommateurs marocains et nous sommes impatients d’étendre cette vision au-delà des frontières du Maroc. Nous aspirons à tirer parti des fondations solides de l’organisation et de la qualité de la marque, qui ont été construites par les actionnaires fondateurs et l’équipe dirigeante de Furniture Palace au fil des deux dernières décennies, pour déployer notre offre et notre savoir-faire accumulé historiquement au bénéfice des consommateurs kényans et du reste de la sous-région. »

Une ambition panafricaine.

L’ambition de KITEA demeure la poursuite de sa croissance organique au Maroc avec l’ouverture de nouveaux magasins tout en accélérant son expansion continentale en propre avec une approche multi-enseignes permettant de satisfaire aux besoins des diverses classes sociales. KITEA est en voie de devenir l’unique groupe africain de distribution de mobilier de maison et de bureau présent à la fois en Afrique du Nord, de l’Est et de l’Ouest à travers ses diverses enseignes.