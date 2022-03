Briser les codes avec la série Galaxy Tab S8 : la tablette Galaxy la plus grande et la plus polyvalente jamais conçue

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Nous comptons, dans la vie quotidienne, sur les tablettes pour les appels vidéo et le streaming. Chaque Galaxy Tab S8 offre une expérience de visioconférence améliorée avec des caméras frontales ultra-larges, une configuration à trois microphones et une technologie de cadrage automatique intelligente pour une expérience d’appel vidéo vraiment professionnelle. Il offre des capacités multitâches révolutionnaires avec Windows multi-actif amélioré et Samsung DeX, un partage de fichiers sûr et facile avec Quick Share protégé par mot de passe et une productivité puissante avec le nouveau processeur 4 nm ultra-rapide et un S Pen plus fluide que jamais dans la boîte. Tout cela est emballé dans le corps en aluminium Armor le plus fin et le plus résistant pour une plus grande portabilité, et pour améliorer encore votre expérience mobile, la série Galaxy Tab S8 fonctionne main dans la main avec votre écosystème complet d’appareils Galaxy, avec des fonctionnalités telles que Second Screen et Buds Auto Switch.

« Alors que nous comptons davantage sur les vidéos pour rester connectés et nous divertir, nous savons que la caractéristique la plus convaincante d’une tablette est son grand écran et sa portabilité », a déclaré TM Roh, président et responsable de MX Business chez Samsung Electronics. « Nous nous appuyons sur des années d’innovation dans les expériences mobiles pour affiner la série Galaxy Tab S8 et repousser les limites de ce qui est possible sur une tablette avec la première Galaxy Tab S8 Ultra. »

La première Galaxy Tab S8 Ultra au monde

La Galaxy Tab S8 Ultra offre une expérience de tablette premium comme jamais auparavant. Avec son grand écran Super AMOLED de 14,6 pouces et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est également doté des cadres les plus fins de Galaxy Tab à 6,3 mm pour un rapport écran/corps maximal pour une expérience vraiment immersive. Son magnifique écran est logé dans le corps le plus fin, le plus léger mais le plus solide à ce jour, protégé par un cadre en aluminium Armor qui est plus de 30 % plus résistant aux rayures et 40 % moins susceptible de se déformer.

Équipé de puissantes caméras frontales doubles de 12 MP, la Galaxy Tab S8 Ultra transforme également votre expérience d’appel vidéo avec une qualité vidéo 4K professionnelle. La fonction Auto-Framing garantit que vous, ou plusieurs participants, êtes automatiquement centrés dans l’image pendant un appel. Cela s’applique également aux nouveaux participants dès qu’ils rejoignent l’appel. Le son est extrêmement clair grâce à trois microphones de précision avec suppression avancée du bruit pour éliminer les bruits de fond gênants. Les quadruple haut-parleurs avec Dolby Atmos®, présents dans les trois modèles Galaxy Tab S8, garantissent un son parfait.

Travailler, jouer et être toujours connecté

Que vous souhaitiez explorer votre côté artistique, être immergé dans un jeu dynamique et sans décalage, ou simplement effectuer plusieurs tâches en toute simplicité, la série Galaxy Tab S8 est la tablette dont vous avez besoin pour des performances imbattables. Équipé du processeur le plus rapide de tous les temps dans un Galaxy Tab – une puce de 4 nm – les Galaxy Tab S8 et S8+ fournissent également suffisamment de RAM et de stockage pour n’importe quelle tâche. Si vous avez besoin de plus de capacité, la Galaxy Tab S8 Ultra contient jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, et les trois modèles offrent un stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD en option.

La série Galaxy Tab S8 est également la première tablette Samsung à prendre en charge le Wi-Fi 6E, qui offre jusqu’à deux fois la bande passante et la vitesse maximale du Wi-Fi 6, et avec une qualité de réseau optimisée, vous n’avez pas à vous soucier des connexions faibles. Vous pouvez également partager du contenu en un clin d’œil avec le Galaxy 5G ultra-rapide et sécurisé – que ce soit pour vous connecter à distance en classe ou vider votre boîte de réception pendant vos déplacements, une qualité de réseau optimisée peut atténuer une partie du stress des connexions faibles.

Sur la série Galaxy Tab S8, vous êtes toujours prêt pour l’action, alimenté par une batterie intelligente qui dure toute la journée qui prend en charge des heures de lecture vidéo lorsque vous êtes au milieu d’un marathon de films. Il prend en charge une charge ultra-rapide de 45 W qui peut vous ramener à 100 % en 80 minutes. Si vos autres appareils ont besoin d’une alimentation supplémentaire lors de vos déplacements, connectez simplement votre Galaxy Tab S8 à un smartphone Galaxy S22 avec un câble USB-C, et l’incroyable batterie à charge rapide de la tablette peut également servir de chargeur portable.

Les Galaxy Tab S8 Ultra et S8+ sont tous deux équipés d’un nouveau stylet S Pen amélioré qui utilise un algorithme de prédiction pour une latence ultra-faible, offrant une expérience d’écriture incroyable qui imite le glissement d’un stylo sur du papier. Et pour la toute première fois, le partenariat exclusif de Samsung avec Clip Studio Paint peut transformer votre smartphone en une palette de couleurs numériques, votre S Pen en un pinceau et le grand écran de la Galaxy Tab S8 en votre toile. Personnalisez les outils et choisissez les options de pinceau, et sélectionnez même des couleurs vives du monde réel à partir de photos prises sur votre téléphone synchronisé.

Les nouvelles capacités d’enregistrement 4K de la Galaxy Tab S8 Ultra vous permettent désormais de capturer des vidéos nettes et accrocheuses avec la caméra arrière et la caméra frontale ultra-large. Les créateurs de contenu et les streamers peuvent capturer des didacticiels en ligne et un gameplay sans effort, en utilisant des vidéos Selfie personnalisables qui sont désormais intégrées à l’enregistreur d’écran de Samsung. Avec le premier outil d’édition de LumaFusion bientôt disponible sur Galaxy, vous pourrez bientôt utiliser votre Galaxy Tab S8 et votre S Pen pour apporter des modifications précises aux vidéos 4K.

Le grand écran de la Galaxy Tab S8 Ultra vous permet également de diviser facilement l’écran en plusieurs fenêtres redimensionnables, de sorte que vous pouvez effectuer plusieurs tâches sans avoir à basculer entre les applications. Laissez-vous inspirer, recherchez des sites Web et annotez des diapositives de présentation, le tout dans une seule vue.

Les tablettes jouent également un rôle important en vous permettant de rester connecté aux autres. Samsung s’est associé à Google pour des expériences d’appels vidéo et de partage en direct encore meilleures via Google Duo , afin que vous puissiez co-regarder des vidéos avec vos amis sur YouTube, partager votre navigateur pour vous aider à planifier votre prochaine rencontre ou développer des idées créatives à l’aide de Jamboard, le tableau blanc interactif de Google.

Le monde s’ouvre avec Galaxy

La série Galaxy Tab S8 s’intègre parfaitement dans l’écosystème ouvert de Galaxy. Cette ouverture signifie que vous pouvez façonner votre propre style de vie mobile comme vous le souhaitez. Dans l’environnement utilisateur One UI Tab 4 de Samsung, vous bénéficierez d’une expérience cohérente et intuitive. La flexibilité est le mot magique – de votre Galaxy Tab S8 à votre smartphone et à votre PC, et inversement – tout cela pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Lorsque l’inspiration vous vient en déplacement, utilisez le stylet S Pen pour noter des rappels dans une nouvelle application Samsung Notes améliorée sur la série Galaxy Tab S8 et affichez-les plus tard sur votre smartphone pour une référence facile. Et avec la série Galaxy Tab S8 et le Galaxy S22 Ultra, Quick Share vous permet de partager des photos, des vidéos et des fichiers entre appareils deux fois plus vite qu’auparavant. La fonction Auto Switch apparie automatiquement vos Galaxy Buds de votre Galaxy Tab S8 à votre Galaxy S22, afin que vous puissiez passer d’un appareil à l’autre sans perdre le moindre temps. Samsung Health est également disponible sur la série Tab S8. Pratique si vous souhaitez afficher les données de votre Galaxy Watch sur un écran plus grand ou regarder des vidéos de fitness.

Vous pouvez également transformer la Galaxy Tab S8 en un second écran portable avec des capacités d’écran tactile pour les PC Galaxy pour le multitâche côte à côte. Et les améliorations apportées à Samsung DeX – une expérience de bureau pratique qui fait passer la Galaxy Tab S8 du mode tablette au mode bureau – permettent désormais des fenêtres d’application transparentes et la mise en miroir DeX lorsque vous souhaitez partager l’écran de votre tablette sur un écran externe.

Confiance et sécurité

Dans notre monde actuel, toujours connecté, la sécurité est une priorité. C’est pourquoi la série Galaxy Tab S8 sont équipés de nouvelles fonctionnalités qui permettent de suivre l’utilisation de la caméra et du microphone de votre tablette et vous permettent de bloquer instantanément tous accès à l’application pour empêcher l’enregistrement indésirable. La série Galaxy Tab S8 est également protégée par la plate-forme Knox Vault de Samsung, leader du secteur, qui crypte les données personnelles et conserve les fichiers et informations stockés isolés du système d’exploitation principal de l’appareil pour le protéger des attaques. Tous les membres de la gamme arborent un scanner d’empreintes digitales intuitif qui permet le déverrouillage de l’appareil par simple contact.

Dans le cadre de notre engagement à offrir aux utilisateurs les meilleures performances et expériences mobiles possibles, la série Galaxy Tab S8 sera prise en charge par jusqu’à quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Désormais, des millions d’utilisateurs de Galaxy peuvent encore augmenter le cycle de vie de leurs appareils avec la sécurité, la productivité et d’autres nouvelles fonctionnalités les plus récentes, alors que Samsung continue d’étendre cet effort à travers notre gamme de produits et votre écosystème Galaxy.

Conception durable exceptionnelle

La Galaxy Tab S8 Ultra est disponible en couleur Graphite, et les Galaxy Tab S8 et S8+ sont disponibles en Graphite, Silver et Pink Gold. Samsung lance également un nouveau clavier Galaxy Tab S8 Ultra Book Cover qui pousse encore plus loin la fonctionnalité de l’Ultra avec des touches plus larges et rétroéclairées, des paramètres de raccourci personnalisables et des angles de position réglables. Le clavier Book Cover est fabriqué en cuir polyuréthane antimicrobien de première qualité, vous pouvez également relier un smartphone Galaxy, de sorte que vous pouvez taper facilement sur les deux appareils.

Vous pouvez personnaliser votre Tab S8 avec des accessoires et des compléments. Il existe une couverture transparente Note View Cover qui vous permet d’écrire avec le S Pen même lorsque la couverture est sur votre tablette. De plus, votre Tab S8 est toujours exactement comme vous le souhaitez avec la Strap Cover.

Avec la Galaxy Tab S8, vous contribuez à la réduction de plastique dans les océans. Les nouvelles tablettes de Samsung sont en partie fabriquées à partir de filets de pêche mis au rebut et recyclés. L’emballage de la série Galaxy Tab S8 est plus fin que jamais et composé de papier produit de manière durable.

