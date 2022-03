Emission commune de deux timbres-poste par Barid Al-Maghrib et «Pošta Srbije» à l’occasion du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Serbie

Le groupe Barid Al-Maghrib et la Société publique « Pošta Srbije » (Poste de Serbie) ont procédé, lors d’une cérémonie organisée le mardi 1er mars 2022 au musée Barid Al-Maghrib à Rabat, à l’émission commune de deux timbres-poste. Ont pris part à cette cérémonie Monsieur Ivan Bauer, l’Ambassadeur de la République de Serbie au Royaume du Maroc, Monsieur Amin Benjelloun Touimi, le Directeur Général du groupe Barid Al-Maghrib et des représentants du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.

Cette émission commune de timbres-poste qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie, met en avant deux édifices représentant les deux nations. Il s’agit du côté marocain, du pont Mohammed VI dans la région de Rabat, qui est le plus grand pont à haubans d’Afrique et dont la structure mixte, composée de béton et d’acier, est la plus élevée au monde, et du côté serbe, le nouveau pont routier-ferroviaire sur le Danube à Novi Sad, considéré comme l’une des infrastructures les plus importantes du corridor ferroviaire international et de l’infrastructure routière de la République de Serbie.

Il est à signaler que deux expositions philatéliques seront organisées, simultanément, à partir de la deuxième moitié du mois de mars, dans les musées des deux institutions postales, et porteront sur les thématiques du patrimoine, de la culture et du développement en relation avec les deux nations amies.

Cette émission de timbres-poste vient enrichir la série d’émissions communes réalisées entre le Maroc et d’autres pays partenaires. À en citer à titre d’exemple : la République Dominicaine et la Tunisie en 2021, la France en 2019, le Qatar en 2016, Monaco en 2014, l’Ukraine en 2013 et le Portugal en 2007.