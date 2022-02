Ministère de la Solidarité : des employées protestent contre la “protection d’un harceleur”

Le Syndicat national de l’agence de développement social rattaché à l’Union marocaine du travail a exprimé son soutien au sit-in que comptent organiser les employées victimes de violence et de harcèlement sexuel devant le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, et devant le siège de l’Agence de développement social, le 8 mars prochain.

Par Aymane Jaouhar