Harcèlement sexuel : à l'université Hassan II de Casablanca, dissimulation et tentative de viol

Un professeur de l’Ecole supérieure de technologie (EST) de Casablanca, rattachée à l’université Hassan II, est visé par des plaintes pour “harcèlement” et “menaces”. Des plaintes, émanant à la fois du corps professoral et des étudiants, qui auraient été dissimulées par les dirigeants de l’époque, selon des documents consultés par TelQuel Arabi.

Selon une source, une commission ministérielle d’inspection, présidée par l’inspecteur général du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, s’est présenté ce mardi 4 janvier au matin à l’EST de Casablanca, sur ordre du ministre de l’Enseignement supérieur Abdellatif Miraoui. La commission a recueilli les propos des présumées victimes de harcèlement, avant d’écouter ceux du professeur accusé, dans l’après-midi du 4 janvier.

100 plaintes

Selon une source de TelQuel Arabi, “100 plaintes environ ont été portées contre l’ancien chef de département, auprès du directeur de l’EST de Casablanca. Certaines ont même été faites auprès de l’ancienne présidente de l’université qui n’a pas réagi”. Ces plaintes seraient même parvenues au ministre de tutelle de l’époque, Saaid Amzazi.

“L’inspection générale du ministère (de l’Education, ndlr) avait entendu des professeures victimes, mais sans aucun résultat. On a appris, par la suite, que le haut fonctionnaire était un ami du professeur visé par ces accusations”, affirme notre interlocuteur.

Harcèlement des professeures

Selon nos informations, l’une de ces plaintes a été déposée par douze enseignants (neuf femmes et trois hommes). Cette plainte avait été déposée auprès de l’ancienne présidente de l’université – et actuelle ministre de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar – le 13 février dernier par l’intermédiaire d’un avocat du barreau de Casablanca.

“Il m’a harcelée plusieurs fois. Il s’est même présenté, avec un autre professeur, à mon domicile à Casablanca. Il m’a invitée à prendre un café par téléphone. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m’a dit que c’était important tout en me menaçant”, nous confie l’une des plaignantes. “Alors que je me préparais à participer à une conférence en Espagne, il n’a cessé de me harceler pour m’accompagner alors qu’il ne disposait d’aucun motif. Craignant d’être davantage harcelée, j’ai dû annuler ma propre participation à cette conférence”, déclare une autre plaignante.

Ancien chef de département, le professeur visé par ces plaintes avait démissionné de ce poste de responsabilité. Une libération provisoire, à en croire cette membre du corps professoral. “Sa démission avait encouragé quelques victimes à communiquer leurs témoignages et propos”.

Le professeur s’en serait également pris aux élèves. “Il s’est adressé de manière vulgaire et a eu des propos déplacés à l’égard de plusieurs étudiantes doctorantes et ce dans l’intention de les séduire” nous confie une source proche du dossier.

Incident en Tunisie

Mais les incidents ne se seraient pas limités à des remarques ou des propos déplacés. Selon l’avocat en charge de cette plainte, l’une des supposées victimes de l’enseignant de l’université Hassan II affirme avoir été victime d’une “tentative de viol par le professeur concerné, lors de sa participation dans un congrès scientifique en Tunisie”, selon un témoignage écrit reçu par l’avocat. La présumée victime souffrirait jusqu’à présent “d’implications psychologiques dues à cet incident”. Un acte dénoncé à travers une plainte déposée auprès de la présidente de l’université le 3 mars 2020.

“En décembre 2016, et lors d’un congrès organisé par l’université de Tunis, une participante de l’université Hassan II nous a contactés. C’était dans la soirée qui suivait le premier jour du congrès. Elle était choquée et terrifiée. Selon elle, le professeur accusé avait tenté de l’agresser sexuellement” atteste un professeur tunisien dans un témoignage dont TelQuel Arabi détient copie.

Selon la même source, “l’université l’avait chargé de remettre un cadeau à la victime, et il a pris ça comme prétexte pour l’inviter dans sa chambre. Il l’a serrée dans un coin et a tenté de l’embrasser. Qui plus est, ce professeur n’était pas du tout respectueux à l’égard des doctorantes. Il ne cessait de les toucher et harceler verbalement”.

Des propos confirmés par un autre témoignage d’une enseignante tunisienne à l’université de Toulon datant du 24 mars 2021. “Nous lui avons demandé de prévenir la police, mais elle a refusé de recourir à la police d’un pays étranger, afin de préserver la réputation de l’université”, précise la même source.

“Nous avons prévenu l’université Hassan II à Casablanca de cet incident. L’ancien président Driss Mansouri et l’actuelle présidente (Aawatif Hayar) sont tous les deux au courant des détails de ces faits. En outre, nous avons reçu des plaintes de la part d’autres femmes ayant déjà participé, avec le professeur accusé, à d’autres rencontres scientifiques”, nous indique-t-on également.