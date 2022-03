Huawei vient de dévoiler sa nouvelle architecture dédiée aux réseaux sans fil «IntelligentRAN»

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Lors d’une présentation prononcée durant cet événement, Gan Bin, vice-président et directeur du marketing des solutions sans fil de Huawei, a expliqué de quelle manière plusieurs technologies clés avaient été intégrées à cette architecture : « L’intelligence permet de considérablement optimiser le rendement des réseaux sans fil, tout en prenant en charge l’analyse corrélative des données et en mettant en place un système de prédiction capable de rendre les décisions encore plus adaptatives. C’est ici qu’intervient IntelligentRAN qui permet aux réseaux d’offrir aux utilisateurs une expérience encore plus cohérente, mais aussi de limiter toutes les défaillances possibles et de renforcer au maximum l’efficacité énergétique. Le Mobile Intelligent Engine (MIE) permet de mieux coordonner les données, les modèles et les décisions entre les stations de base et les réseaux, ouvrant ainsi une nouvelle voie à l’intelligence sans fil ».

La 5G a généré une augmentation considérable des volumes d’applications personnelles, industrielles et domestiques, disponibles. Grâce à de tels services qui ne cessent d’augmenter, les exigences de performance des réseaux continuent à se diversifier aussi bien en matière de couverture, que de capacité et de latence. L’interférence entre les cellules, qui fut un problème de longue date répertorié au niveau des réseaux mobiles, entravait jusqu’à présent les efforts des opérateurs en vue de fournir des expériences d’utilisation encore plus cohérentes. Et bien sûr, l’augmentation du trafic ne cessait d’entraîner à son tour une augmentation sensible de la consommation en énergie. Pour réussir à faire face à de tels défis, les opérateurs s’appuient de plus en plus sur les réseaux sans fil intelligents à même d’améliorer les bandes de fréquences, mais aussi de garantir aux utilisateurs des expériences plus optimisées. A cette fin, les opérateurs commencent désormais à se tourner davantage vers les réseaux centrés autour de l’utilisateur pour fournir un O&M encore plus simplifié, ainsi qu’une efficacité énergétique beaucoup plus optimisée.

La nouvelle architecture «IntelligentRAN» de Huawei fait appel à des technologies clés telles que les réseaux intelligents, les dictionnaires de programmation et les graphiques de canaux. Grâce à de tels outils, les ressources de l’interface aérienne se trouvent configurées de manière intelligente.

IntelligentRAN guide également la sélection du spectre et des canaux, mais aussi la programmation des symboles en temps réel et la configuration de la puissance d’émission, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie sur l’ensemble du réseau.

En outre, IntelligentRAN permet d’obtenir une planification intelligente des sites SLA, à travers des paramètres qui sont configurés de manière dynamique et des modèles pouvant être ajustés de manière flexible en fonction des situations.

Les réseaux dotés d’IntelligentRAN bénéficient en outre d’une exploitation et d’une maintenance intelligentes. Ils sont capables d’auto-apprendre et même d’analyser leurs propres défauts. Les réponses passives sont remplacées par une maintenance proactive, ce qui nous rapproche un peu plus des réseaux sans fil zéro défaut. Les tests intelligents de conduite minimale (MDT) peuvent également fonctionner, par le biais de Massive MIMO, et établir ainsi une carte globale de haute précision qui permet de booster les performances du réseau. Cela permet d’obtenir des indications de planification beaucoup plus précises.

IntelligentRAN recourt au contrôle collaboratif de la puissance dans le but de réduire, de manière considérable, l’intensité du rayonnement électromagnétique, tout en optimisant au maximum les performances multibandes. Cette fonctionnalité permet de répondre aux exigences de restriction de puissance que l’on retrouve désormais dans plusieurs pays.

M. Gan a achevé son intervention en expliquant toute l’importance que Huawei accorde au développement durable : « IntelligentRAN permet de mettre en place des réseaux parfaitement autonomes. Elle donne aux industries les moyens d’agir, d’accélérer la transformation de leur secteur et de favoriser leur développement durable. Nous espérons continuer à collaborer avec nos différents partenaires industriels afin d’atteindre tous ces objectifs et bien plus encore. »