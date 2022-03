CGI annonce la signature des premiers contrats d’embauche dans le cadre de son École du Développeur U’DEV 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Durant la cérémonie qui s’est tenue sur le site de CGI à Fès, Monsieur A. El Ansari, Directeur général adjoint de CGI au Maroc, a félicité les lauréats pour leur réussite malgré les difficultés liées au contexte sanitaire. Il a également chaleureusement salué les efforts des partenaires pour leur implication dans cette première promotion. En particulier l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès qui, face aux défis de la formation à distance, a fait preuve d’une grande agilité et réactivité en mettant à disposition des étudiants toutes les solutions pour leurs formations : des ressources numériques et audiovisuelles, des ateliers encadrés par le corps professoral, des forums d’échange entre pairs et une plateforme digitale ont ainsi été déployés en un temps record afin de réunir les conditions optimales de réussite.

U’DEV a ouvert ses portes le 17 février 2020 à Fès. Véritable école de la chance, elle s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux demandeurs d’emploi titulaires d’un Bac+2. L’école permet aux jeunes en difficulté d’insertion professionnelle de bénéficier durant deux ans d’un cursus diplômant de qualité, gratuit et rémunéré avec à la clé un CDI sur le site de CGI à Fès.

Avec à peine 8 000 profils formés aux métiers du numérique chaque année au Maroc, pour un besoin qui s’estime autour des 60 000 profils , les entreprises sont confrontées à une réelle pénurie de talents. Avec U’DEV, CGI apporte une solution concrète et durable qui témoigne de l’engagement de l’entreprise en matière de création d’emplois.

Avec ces premiers contrats d’embauche, CGI se positionne plus que jamais comme un partenaire de la ville, de la région Fès- Meknès et de l’ensemble des institutions engagées dans la formation des futurs professionnels du secteur IT au Maroc.

« U’DEV constitue une véritable fierté pour CGI car nous avons été la première entreprise de services numériques à créer notre propre École du Développeur au Maroc. Grâce à l’appui de nos partenaires qui ont adhéré pleinement à ce projet sociétal, nous avons formé et reconverti ces jeunes qui étaient en recherche de challenges et d’opportunités, pour faire partie de la famille CGI en tant qu’acteur du numérique. Sur deux ans, ils ont suivi un parcours de formation en alternance personnalisé, gratuit, rémunéré et avec la garantie d’un emploi de développeur au sein de nos équipes.

Nous sommes très satisfaits de l’aboutissement de ce projet novateur. Je tiens à féliciter tous les lauréats pour leur réussite malgré les difficultés liées aux conditions sanitaires. Je remercie par la même occasion l’ensemble de nos partenaires Euromed pour la qualité de son enseignement ainsi que le Conseil Régional de Fès-Meknès et l’Anapec pour le soutien qu’ils ont apporté au programme U’DEV », indique Abdelali EL ANSARI, Directeur général adjoint de CGI au Maroc.