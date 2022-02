Poutine, il l’a fait

Il n’y a pas eu de miracle. Dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 février, l’armée russe a procédé à des tirs de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes ainsi qu’à des incursions dans le Donbass et sur la frontière sud du pays. En déclarant la guerre à l’Ukraine, ancien pays membre de l’Union Soviétique, Vladimir Poutine a mis ses menaces à exécution. Les gymkhanas diplomatiques des Européens et des Américains n’auront pas dissuadé le tsar russe à mettre en branle son entreprise militaire. Scénario du pire, le conflit pourrait se propager à toute l’Europe, et, par le traditionnel jeu des alliances, à la planète entière. Pour l’instant, nous n’en sommes pas encore là.

“Scénario du pire, le conflit pourrait se propager à toute l’Europe, voire à la planète entière” Réda Dalil

. Les marchés boursiers mondiaux dévissent et les cours du gaz naturel et du baril de Brent connaissent de sérieuses hausses. Greniers de l’Europe, la Russie et l’Ukraine sont les deux principaux exportateurs de…