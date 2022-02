JOB DAY Sup’RH School of Management 2022

Un signal fort en temps de crise pour nos étudiants marocains et étrangers que le marché de l’emploi continue à recruter en Post Covid !

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

L’occasion de découvrir plus de 14 nationalités sur les bancs Sup’RH dans diverses spécialités, IT, Marketing Digital, Commerce International, Gestion des entreprises et des organisations,…

Le JOB DAY Sup’RH est désormais le RDV incontournable du recrutement avec la participation de plus de 30 entreprises Partenaires, GOLD et Sponsors.

Au programme, une plénière de lancement avec des

« Guest Speakers » de premier rang, représentant les secteurs IT, Conseil, Industrie 2.0, RH, Réseau et Télécommunication et IA- Intelligence Artificielle pour discuter le E recrutement au Maroc en Post Covid : Quelles Best Practices pour la génération 4.0 ?

Également l’ouverture officielle des stands pour le « Speed recruitment », les Workshop « Career Management » et « Développement personnel » animés par nos intervenants « coach » internationaux sur place.

Le JOB DAY dans sa deuxième édition vous invite à découvrir ses « Digital Corners » exclusivement dédiés au Digital avec une diffusion Live sur nos réseaux et le suivi en direct des E candidatures via les « bornes digitales » .

Venez à la découverte de notre capital humain, venez à la découverte du capital de l’Afrique !