“Jeen-Yuhs”, le docu qui montre Kanye West comme vous ne l’avez jamais vu

Musique, vidéo ou stylisme, le rappeur-producteur Kanye West est connu pour sa boulimie créative. Il est connu également pour son côté mégalomaniaque, sa bipolarité, ses discours polémiques, notamment en soutien à Donald Trump, ou encore ses frasques avec son ex-femme Kim Kardashian. Dans Jeen-Yuhs, Clarence “Coodie” Simmons, réalisateur et ami de longue date de l’artiste, revient sur les 21 ans de carrière du prolifique Kanye. Avec plus de 320 heures de rushes, notamment filmées au début des années 2000, il a composé une trilogie de 6 heures. Celle-ci est diffusée au rythme d’un épisode par semaine sur Netflix (les deux premiers sont d’ores et déjà disponibles).

Un autre Kanye

Loin de son image bling-bling et controversée, Jeen-Yuhs (comprendre “genius”, “génie”) nous fait découvrir une autre facette de Kanye. Certaines images inédites, qui ont été prises bien avant que le rappeur ne devienne une star, montrent des moments d’une rare tendresse….