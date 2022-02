Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

La HUAWEI WATCH GT3 est en outre une excellente alliée en matière de gestion de la santé, en plus de proposer aux utilisateurs une gamme très étendue d’entraînements disciplinés, ainsi qu’un tas de fonctions ultra-pratiques.

La toute nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 est championne dans le domaine du suivi de la santé et de la forme physique. Elle a été conçue pour faciliter au maximum la vie aux consommateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs de remise en forme. Et parce que le suivi de la santé et de la condition physique a toujours été l’un des principaux atouts des wearables de Huawei, la HUAWEI WATCH GT a été équipée du tout nouveau système TruSeen 5.0+ de mesure du rythme cardiaque.

La HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II est disponible en deux tailles (46 et 42 mm). La #HUAWEIWATCHGT3 est disponible pour commande : https://bit.ly/3HYuyfr dès le 1er Mars à partir de 2399 dhs, en plus pour chaque achat d’une HUAWEI WATCH GT 3 une balance connecté HUAWEI Scale 3 d’une valeur de 399 dhs est gratuitement offerte.

La HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II

Un design époustouflant

Le design innovant de la HUAWEI WATCH GT 3 s’inspire à la fois de la nature et de la technologie. Conçue pour aider les utilisateurs à en savoir davantage sur le monde qui les entoure, mais aussi à acquérir de nouvelles compétences et à améliorer leur forme physique, cette montre voit son design haut de gamme complété par une fonction Moon Phase qui propose aux utilisateurs des cadrans de montre uniques à partir desquels ils peuvent observer les différentes phases lunaires. La montre affiche 8 phases lunaires différentes (nouvelle lune, pleine lune, premier quartier de lune, etc.). Outre les phases lunaires, les utilisateurs peuvent choisir entre différents types d’affichage indiquant le mouvement des marées, les constellations et bien d’autres choses encore.

La HUAWEI WATCH GT 3 est dotée d’un écran AMOLED de 46 mm de 1,43 pouce, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 de 42 mm est équipée d’un écran de 1,32 pouce. La smartwatch arbore un nouvel affichage d’horloge à cadran actif en permanence; non seulement elle offre aux utilisateurs une expérience de port similaire à celle des montres traditionnelles, mais elle délivre encore plus de style grâce à l’affichage diversifié de son cadran.

La présence de cornes minimalistes, de grands verres, en plus d’un corps ultraléger, donnent à la HUAWEI WATCH GT 3 46mm un aspect encore plus futuriste et particulièrement distingué. Sans bracelet, la HUAWEI WATCH GT 3 46mm ne pèse que 42,6g pour une épaisseur totale de 11mm, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 42mm pèse à peine 35g pour une épaisseur totale de 10,2mm.

Offrant une toute nouvelle expérience interactive, le HUAWEI WATCH GT 3 est doté d’une couronne rotative avec retour tactile, offrant ainsi une reconnaissance très précise des mouvements du doigt. Le nouveau design en échiquier du lanceur peut être déplacé et zoomé librement, pour une utilisation beaucoup plus pratique.

Une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 2 semaines

La HUAWEI WATCH GT 3 46mm offre une autonomie de batterie de 14 jours en utilisation normale, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 42mm offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 7 jours en utilisation normale. Cette grande autonomie de la batterie permet aux utilisateurs de porter leur smartwatch toute la journée et de l’utiliser en continu, même pendant leur sommeil.

Nouvelles percées en matière de santé

La HUAWEI WATCH GT 3 s’équipe de toute une panoplie de fonctions de surveillance continue et précise de la SpO2, mais aussi de la qualité du sommeil et du stress.

La HUAWEI WATCH GT 3 est équipée de la technologie de surveillance de la qualité du sommeil HUAWEI TruSleep™ 2.0. Elle est ainsi capable d’assurer une surveillance des différents stades du sommeil, mais aussi une surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, une surveillance de la respiration pendant le sommeil et une évaluation de la qualité du sommeil. Elle peut également détecter les différentes phases de sommeil (sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal et éveil), en plus d’identifier avec précision six problèmes de sommeil typiques et fournir des centaines de suggestions et de services personnalisés destinés à améliorer scientifiquement la qualité du sommeil de l’utilisateur.

Le Shamrock Healthy Living s’est enorgueilli de la présence de nombreuses nouvelles petites fonctions qui permettent de mieux répondre aux besoins de santé au quotidien des utilisateurs. Les utilisateurs recevront ainsi régulièrement des rappels liés à leur consommation quotidienne d’eau, à la nécessité de faire de l’exercice, à la surveillance de leur alimentation, etc.

Un outil efficace pour plus de sport et pour une meilleure hygiène de vie

La HUAWEI WATCH GT 3 est dotée de la toute nouvelle technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeenTM 5.0+, qui dispose de huit photodiodes positionnés de manière circulaire, mais aussi de deux jeux de sources lumineuses, d’une puce émettrice de lumière à lentille LED 8-en-1, de plusieurs canaux permettant de recevoir un signal lumineux et d’un design incurvé qui permet une meilleure pénétration de la lumière. Elle se caractérise en outre par une consommation d’énergie plus faible et offre une expérience de port plus confortable. Le positionnement GNSS double bande à cinq systèmes permet également aux utilisateurs d’obtenir un positionnement géographique encore plus précis.

Grâce au tout nouveau module PPG 5.0, la précision du suivi de la fréquence cardiaque se trouve considérablement améliorée .

La HUAWEI WATCH GT 3 est un véritable entraîneur personnel. Elle enregistre et analyse toutes les données physiques de l’utilisateur, avant d’ajuster l’intensité de sa séance d’entraînement.

La HUAWEI WATCH GT 3 est capable de prendre en charge plusieurs fonctions personnalisées de santé et de remise en forme, notamment AI Running Coach et Healthy Living Shamrock, qui constituent de véritables assistants de santé et de remise en forme permettant aux utilisateurs de rester actifs et en bonne santé toute l’année.

A travers la HUAWEI GT 3, Huawei a combiné plusieurs données scientifiques afin de développer l’AI Running Coach. Cette fonction permet d’ajuster automatiquement le plan d’entraînement de l’utilisateur en fonction de ses aptitudes physiques. Grâce à cet ajustement humanisé, les utilisateurs pourront profiter davantage de leurs séances d’entraînement.

La nouvelle mesure de la capacité de course de Huawei, Running Ability Index (RAI), utilise l’historique de la fréquence cardiaque, du rythme cardiaque, ainsi que d’autres données, afin d’analyser les performances obtenues après chaque entraînement, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre la progression de leur entraînement et de mieux constater leurs améliorations.

La HUAWEI WATCH GT 3 est également dotée d’une fonction améliorée de suivi des entraînements, avec plus de 100 modes d’entraînement disponibles, dont 18 modes d’entraînement professionnels, 12 entraînements en extérieur (course, marche, escalade, randonnée, course de fond, cyclisme, natation en eau libre, triathlon, ski, snowboard, ski de fond et golf) et 6 entraînements en intérieur (marche, course, cyclisme, natation en piscine, free training, machine elliptique et rameur).

Un outil ultra pratique

La HUAWEI WATCH GT 3 prend en charge les appels Bluetooth. En outre, vous pouvez recevoir des SMS, les lire et y répondre directement. Grâce à Petal Maps, les utilisateurs disposent d’un véritable GPS à leur poignet. La HUAWEI WATCH GT 3 est configurable à souhait et offre ainsi aux consommateurs une expérience d’utilisation encore plus personnalisée. A noter qu’il existe plus de dix mille thèmes de cadrans de montres à télécharger.