64 millions de dirhams pour un projet d’aménagement paysager du Val d’Ifrane

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, qui a participé avec une enveloppe de 12 millions de dirhams, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts avec 20 millions de dirhams, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable avec 10 millions de dirhams, le Conseil régional de la région Fès-Meknès avec 10 millions de dirhams, le Conseil provincial d’Ifrane avec 6 millions de dirhams, ainsi que le conseil urbain d’Ifrane avec 6 millions de dirhams.

Ce projet vise à préserver la diversité écologique et paysagère du Val d’Ifrane et la richesse de sa biodiversité, offrir un paysage forestier sain et sécurisé aux visiteurs et promouvoir la protection de l’environnement.

À cet égard, une vingtaine d’actions et de mesures prioritaires ont été retenues, visant à assurer un circuit d’eau opérationnel pendant la période d’estivage, redéfinir les accès et les parkings avec ouverture d’une nouvelle entrée devant le lac Aguelmame au centre d’Ifrane, pour assurer une liaison entre les aménagements autour du lac et les aménagements du haut du Val.

Le projet porte sur l’aménagement de trois sites : il s’agit de la zone du Haut du Val d’Ifrane entre les sources de Tarmilete et la cascade des vierges, la zone de la Source Vittel située entre la cascade des vierges et le camp de scoutisme du prince au niveau de la maison forestière de Zerrouka, et enfin la zone de la cascade du Val d’Ifrane située entre le camp du prince et la Zaouïa de Sidi Abdeslam.

(avec MAP)