MerendinaGate : un p***** de paquet de gâteau !

Depuis que le monde est monde, ou plutôt depuis que les humains se sont approprié le monde, les humains débattent. On a l’habitude de dire que le rire est le propre de l’homme, toi, tu penses plutôt qu’il faudrait dire que c’est la polémique qui est le propre de l’homme. Et ce n’est sûrement pas toi, la râleuse professionnelle qui critique à peu près tout et souvent n’importe quoi, qui vas t’en plaindre. Au contraire. Tu trouves ça bien et plutôt sain de râler. Tu trouves ça sain de dire non. Et bien au-delà de ta petite personne insignifiante, tu trouves ça sain et, surtout, tu trouves ça constructif de s’interroger, de refuser, de remettre en question, plutôt que d’accepter sans poser la moindre question. Et d’ailleurs, à bien y regarder, tu peux remarquer que le refus a en quelque sorte redessiné l’histoire.

“Tous ces grands débats, toutes ces belles prises de position… tout ça pour en arriver à polémiquer sur un p***** de paquet de gâteau !” Fatym Layachi