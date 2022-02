Simon Leviev, Anna Sorokin et la morale de leur histoire

Que veut l’être humain ? Disposer d’un lopin de 40 hectares de terre ? Conduire une Rolls-Royce Phantom ? Ou encore se gaver de caviar à chaque repas ? Ce n’est pas le cas, mais c’est l’impression que nous laissent deux histoires qui passionnent le monde entier depuis quelques semaines. Des récits où se mêlent escroquerie et usurpation d’identité, et, surtout, dont les protagonistes empruntent un “fast track” vers le haut de l’échelle sociale. Cette célébration de l’escroquerie, nous la devons à Netflix, qui nous a dernièrement offert un documentaire et une série dédiés à deux personnages uniques en leur genre. Le premier est consacré à Simon Leviev, également connu sous le nom de Tinder Swindler (L’arnaqueur de Tinder en VF). Cet Israélien a réussi à se faire passer pour l’héritier d’un richissime homme d’affaires, connu comme “le roi des diamants”. Le faux “petit prince” a monté un plan quasi sans faille en utilisant l’application de rencontre Tinder pour choisir et duper ses futures victimes à l’aide de son charme et…

